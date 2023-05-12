Теперь только ждать: семилетней Сонечке из Владивостока, которой собрали миллионы со всей страны, провели спасительную операцию в Америке

София приехала в Бостон с мамой в начале мая. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Имя Софии Севастьяновой слышали многие жители Владивостока, лицо 7-летней белокурой девочки висело в автобусах, появлялось в соцсетях, каналах администраций и правительств, публиковалось в СМИ. Ребенок родился с врожденным порокам сердца. В России врачи боролись за жизнь девочки, но понадобились эксперты и узких областей и уникальная техника. Специалист, который смог бы провести сложнейшую и конечно же дорогостоящую (241,5 тысячи долларов) операцию находился в Бостоне. Пускай для семьи эта сумма была неподъемной, родители приняли новость с боем, не опустили руки, трубили во все инстанции – помогите спасти нашего ребенка.

И чудо произошло. Общими усилиями со всей страны удалось собрать более 18 миллионов. 12 мая спустя 14 часов врачи закончили оперировать Софию. О том, как себя сейчас чувствует дочь, есть ли какие-то прогнозы от специалистов, что будет дальше, рассказал отец Денис Севастьянов «Комсомольской правде – Владивосток».

Из роддома по хирургическим столам

Малышка София родилась 1 января 2016 года – как самый желанный новогодний подарок для родителей. Всю беременность мама Анна чувствовала себя прекрасно, однако, когда дочка появилась на свет, ее сразу же отправили в реанимацию. Спустя семь дней семья Севастьяновых услышала страшный диагноз, у их ребенка врожденный порок сердца, кровь заливала легкие. С того самого дня они борются за жизнь своей девочки. Позади три операции на открытом сердце, горы препаратов и сотни бессонных ночей. В США пообещали прооперировать девочку так, что ей полноценно исправят это заболевание.

Спустя 7 лет

Изначально планировалось искусственно вырастить второй желудочек для сердца и провести вторую операцию Фонтена [создание специального кровотока - прим.ред.]. Такую девочке уже делали в 2019 году. Врачам удалось замкнуть кровоток на левом желудочке сердца (так как у Софии правый не функционирует). Но, к сожалению, все эти усилия дают лишь временный эффект. После повторной операции кровоток должны были перенаправить через два желудочка, как и положено. Однако метод по различным показаниями не подошел.

София приехала за границу с мамой в начале мая. У ребенка тут же взяли в клинике все необходимые анализы. Не обошлось без сложностей. Новое место хоть и интересовало, но все же пугало ребенка. На одной из процедур София наотрез отказывалась надевать маску, через которую должна была подышать снотворным. Благо, специалисты нашли подход к девочке: были обходительными и убедили ее следовать рекомендациям.

Большая работа над маленьким сердцем

9 мая девочке провели заключительное исследование – катетеризацию сердца. После этого доктор Дель Нидо из Бостона озвучил вердикт – операции быть.

– Доченьку оперировали 14 часов. Это очень сложная, ювелирная работа. Во время операции провели Фонтен, сделали желудочковую коррекцию, вставили сердечный клапан от взрослого донора, закрыли отверстия, которые были между предсердием. Донора мы не искали. Как нам сказали, это дополнение к основной операции, так что мы пока не знаем, войдет ли это в счет. Разницы нет. Главное сейчас – следить за здоровьем Софии. Она находится в реанимации. Первые 48 часов – самые важные, потом можно делать прогнозы. Мне не выдали визу, поэтому я сейчас своими силами из дома собираю средства на оплату проживания и лекарства. Возможно все покроет собранная сумма, это уже на следующей неделе озвучит финансовый департамент больницы.

Реквизиты для сбора средств все еще действительны. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Через два дня станет ясно, какие дальше шаги предпринять врачам. Пока что София набирается сил в реанимации.

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