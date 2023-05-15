Моя золотая Марусенька: в Приморье овчарка на самовыгуле насмерть растерзала собаку на руках у хозяйки

Хозяйка погибшего йорка подала заявление в полицию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшная ситуация развернулась во дворе жилого дома в Дальнегорске. Овчарка без намордника, поводка и хозяина поблизости по неизвестной причине накинулась на другую собаку и вцепилась в нее зубами – пострадавшего питомца женщина несла на руках. К сожалению, малыш-йорк, который попал в немилость агрессивного пса, не выжил, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Будто бы из ниоткуда прибегает овчарка и накидывается на маленькую собаку, вонзив зубы. Спустя какое-то время приходит мужчина и прогоняет агрессивного пса. Непонятно, хозяин это или случайный прохожий.

Ролик вызвал возмущение у приморцев, многие ругались на владельца большой собаки.

– Это мой страх. С маленькой собакой всегда на поводке люди ходят, но почему-то хозяева больших питомцев считают, что им не нужен поводок, якобы они никого не кусают.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Ириной – хозяйкой погибшего питомца. Оказалось, что малышку звали Маруся, пятого апреля исполнилось пять лет с тех пор, как она появилась в семье нашей собеседницы.

Маруся появилась в семье Ирины пять лет назад. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Когда все случилось, женщина сразу обратилась в ветклиники, на ее зов о помощи откликнулись два врача. Марусю лечили. Однако она так и не смогла оправиться – умерла на операционном столе.

– Заявление в полицию мы написали, сделали судебную экспертизу. У Марусеньки не было шансов на спасение. Это мой золотой ребенок, моя бусинка. Пять лет назад я и не могла предположить, что эта малышка так влезет мне в душу. Я пыталась защитить ее, но не получилось. А эта сытая овчарка теперь сидит дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скулил двое суток: спасатели вызволили из бетонного плена на Камчатке обезвоженного щенка

Щенок на Камчатке, зажатый бетонными плитами, выжил и обрел новую хозяйку (подробнее)

«Герой с большим сердцем»: сержант полиции спас крошечного щенка, которого едва не загрызла свора собак в Приморье

Павел Мазур оказался в нужном месте, в нужное время и помог малышу остаться в живых (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.