В Приморье мошенники научились вымогать деньги c самым удобным инструментом оплаты

QR-код может загрузить вирусы или увести на мошеннические страницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники придумывают новые способы отъема денег у приморцев. На этот раз ключом к банковским счетам стала на первый взгляд безобидная графическая картинка. Большинство людей осведомлено о том, что разглашать коды и пароли себе дороже, но о том, что пересылка QR-кода из банковского приложения может привести к денежным потерям, знают еще не все.

Не делитесь QR-кодом, лишитесь денег

– В последнее время некоторые банки стали внедрять сервис снятия наличных денег с помощью QR-кодов. Клиенты этих финансовых организаций могут генерировать их в мобильном приложении. Чтобы снять нужную сумму, достаточно поднести такой код к сканеру в банкомате. ПИН-код карты в этом случае не нужен, а QR-код является поручением банку на выдачу денег, – рассказал начальник отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян.

Не все клиенты знают об этой возможности, зато новшеством тут же воспользовались мошенники. Как обычно, они звонят от имени сотрудников организаций и сообщают о несанкционированных запросах на снятие денег со счета, а, чтобы отменить операции, просят прислать QR-коды из приложений. Специалисты предупреждают, что делиться этой графической информацией также опасно, как и сообщать полные реквизиты карты, трехзначный код с ее обратной стороны, ПИН-коды или пароли из СМС от банка. В QR-коде зашифрованы данные, которые дают мгновенный доступ к деньгам клиента банка. Поэтому настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают эти сведения.

Вирусный QR-код

Стоит отметить, что это уже далеко не первая схема мошенничества с использованием QR-кодов. Пару лет назад злоумышленники расклеивали в транспорте, размещали на баннерах и всплывающих окнах в интернете объявления, в которых обещали скидки и подарки или предлагали помочь с получением социальных выплат. В такой «рекламе» зачастую присутствовал QR-код. Если человек сканировал изображение, то загружал себе на смартфон вирус-шпион. С его помощью мошенники получали доступ к банковскому приложению и списывали деньги со счета без ведома владельца.

Известны случаи, когда, переходя по ссылке из QR-кода, люди попадали в чат-боты в мессенджерах, где под предлогом оформления пособий у них выманивали личные и финансовые данные, а затем крали деньги с карт.

Бывает, что аферисты заклеивают QR-коды на рекламных объявлениях реальных компаний поддельными кодами, в которых вместо реквизитов настоящего продавца зашифрованы данные для перевода денег на счета аферистов. В некоторых регионах подобный вид мошенничества особенно распространен.

Прежде, чем переводить деньги, нужно убедиться в безопасности операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Злоумышленники создают фишинговые сайты, формируют QR-коды, а стикеры с ними, например, клеят на электросамокаты. Человек наводит камеру телефона на такой код, чтобы оплатить поездку, а переходит на фишинговый сайт, где вводит свои финансовые данные, и теряет средства.

– Перед сканированием кодов необходимо посмотреть, не наклеен ли один поверх другого, а при оплате покупки с помощью кода убедиться, правильно ли указан получатель платежа. Если вам обещают какие-то выплаты, нужно самостоятельно найти официальные контакты ведомств, позвонить и перепроверить информацию. Кроме того, существуют антивирусы, которые проверяют QR-коды на наличие вредоносных ссылок или программ, – поделился начальник отдела информационной безопасности.

Сайты объявлений таят опасность

В неприятной ситуации могла оказаться жительница Владивостока, которая продавала шубу на популярном сайте объявлений. Ей в чат пришло сообщение, что ее товар купили с доставкой. И следом – QR-код с приглашением перейти по ссылке и ввести данные карты, чтобы прошла оплата. Владелицу шубы от непоправимого шага уберегла осторожность. Она засомневалась, что следует оставлять в форме для заполнения реквизитов карты все данные, включая цифры с оборотной стороны. Ведь она продает товар, а не покупает… Девушка внимательнее посмотрела на страницу и поняла, что это подделка: в адресе сайта ошибки, дизайн некачественный.

Не сообщайте данные банковской карты незнакомцам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

– Чтобы продажа или покупка товара на сайте объявлений была безопасной, общайтесь только во внутреннем чате сайта объявлений, где блокируются фишинговые ссылки. А оплату лучше проводить через сервис «безопасная сделка», этой функцией оборудованы крупные онлайн-площадки. Если вам предлагают перейти в сторонний мессенджер или на какую-либо внешнюю страницу, «чтобы заполнить форму для перевода», это повод насторожиться, – предостерег Алексей Каракиян.

Действенные схемы «развода»

Всего с начала года на территории Приморья, по данным УМВД России по Приморскому краю зарегистрировано 2192 IT-преступления. Общий ущерб при этом составил более 500 миллионов рублей. Чаще всего мошенники звонят под видом сотрудников службы безопасности банков – 28,8%. Еще 16,3% правонарушений осуществляются при использовании банковских карт с функцией бесконтактной оплаты «Wi-Fi» без согласия клиента. Аферисты также обманывают приморцев под предлогом покупки, продажи товаров или предоставления услуг в интернете, в том числе через соцсети – 15,2%. В 8,1% случаев они звонят от лица сотрудников силовых ведомств.

Кроме того, приморцы становятся жертвами, когда поступают звонки от неизвестных под предлогом «родственник попал в беду» – 7,9%, при передаче сотового телефона или банковской карты третьим лицам – 6%. Также обманывают доверчивых жителей края под предлогом инвестирования – 5,1% и другими способами. Учитывая, что большинство IT-преступлений основываются на особенностях психологии, бороться с ними эффективнее всего – информируя население. Предупрежден – значит вооружен, как говорится.

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