«Призываем в это тяжелое время никого не обвинять»: в стенах ДВФУ прошла встреча в память о погибшей студентке

Мероприятие было посвящено воспоминаниям о Светлане и рефлексии на тему произошедшего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пару дней назад, 15 мая, социальные сети облетели объявления о пропаже первокурсницы химфака ДВФУ Светланы Куулар. Отреагировали даже в СКР – доложить о деле поручил Александр Бастрыкин. Несмотря на мобилизацию поисков, помощь правоохранителей и едва ли не половины вуза, избежать трагедии не удалось.

Смерть Светланы все еще вызывает много вопросов. Ее чемодан нашли на берегу, искали в кампусе, городе, по прибрежным зонам, однако тело в итоге обнаружили в море – рядом с местом, где лежала обувь погибшей. Предварительной причиной смерти называют утопление. Тема психологического состояния стала лейтмотивом встречи, так как знакомые девушки упоминали о ее выгорании. Как выяснилось, до пропажи 12 мая она хотела вернуться домой – в Тыву, однако уже 16 мая следователи сообщили о гибели девушки.

Студенты, занимающиеся поиском первокурсницы, организовали встречу в память о погибшей. Они призвали учащихся поделиться своей болью, а представителей администрации вуза – рассказать о психологических службах университета, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях. Подробности – в материале «КП».

Встречу посетил Илья Захаров, директор департамента молодежной политики. Его команда сразу подключилась к поисковой операции, а также сообщила о пропаже Светланы поисковым отрядам города и МЧС. Они сами смотрели камеры видеонаблюдения и объезжали места, где могла бы быть студентка.

– Мы все переживали. Переживаем до сих пор. Всем тяжело, кто-то не может справиться со своими эмоциями. Я прошу помнить, что у нас есть психологическая служба, в которую любой может обратиться. И давайте никого не будем обвинять, что так произошло.

О том, как студенты могут получить психологическую помощь в стенах университета, также рассказал директор Политехнического института (ПИ) Вячеслав Селезнев. Многие ребята, например, тяжело переживают о своих оценках и неудачах, особенно те, кто на грани отчисления. Как отметил директор, в этом году таких достаточно много. За эмоциональным состоянием каждого студента сложно уследить, поэтому в штате института есть психолог, ежедневно готовый принимать молодых людей.

Студенты рассказали о сложных ситуациях в личной жизни, учебе. Многие подчеркнули: они не знали, кто может помочь, когда они оказывались в сложных жизненных ситуациях. Заключением неравнодушных стала просьба чаще и настойчивее рассказывать о существующих психологических службах.

Объединенный Совет студентов, который инициировал поиски, тоже тяжело воспринимает случившееся. Руководитель ОСС Аршам Бахманнежадфард в своем telegram-канале поделился, что 14 мая, до всеобщего поиска, его команда пошла в 12 ночи осматривать университетскую набережную.

– Мы обыскали весь пляж. Был густой туман. Мы надеялись найти след Светланы. Не знаю почему, но чувство подсказывало мне, что надо обратить внимание на море. Тело там и нашли – уже 16 мая...

Соседка первокурсницы, ранее сообщившая о ее пропаже, на встречу не пришла. В социальных сетях ее друзья поделились, что она сильно переживает из-за произошедшего. Девушка отключила интернет и избегает соцсетей: есть мнения, что она подверглась травле.

Хронологию поисков Светланы, закончившуюся трагическими новостями, мы описывали в отдельном материале. Как уже сообщалось, ДВФУ взял на себя расходы по транспортировке тела в Тыву. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» выражает слова соболезнования близким и родным девушки.

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