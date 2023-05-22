После трагедии на Фалазе врач рассказал, как обезопасить себя во время забегов и марафонов

Во время любых спортивных действий нужно прислушиваться к ощущениям. Фото: Андрей АБРАМОВ

Трагическая смерть спортсменки во время трейлового забега на горе Фалаза не позволяет пройти мимо ситуации. 54-летняя Екатерина С. 20 мая отправилась на марафон, но не вернулась с него – во время гонки ей стало плохо, и она скончалась, по предварительным данным, от переохлаждения. Пока неизвестно, были ли у женщины проблемы со здоровьем, это покажет вскрытие. И, тем не менее, даже если вы чувствуете себя отлично и собираетесь принять участие в спортивном состязании, стоит отнестись к состоянию организма со всем вниманием. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с приморским спортивным врачом, специалистом по реабилитации и лечебной физкультуре Дмитрием Виговским. Тренер рассказал, на что стоит обратить внимание во время соревнований, а также что нужно делать, чтобы мероприятие закончилось безопасно для жизни и здоровья спортсмена.

БЕЗОПАСНЫЕ ЗАБЕГИ – ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Для того чтобы спортивные мероприятия проходили спокойно, без осложнений, стоит регулярно тренироваться, постепенно повышая нагрузку, говорит Дмитрий Виговский. Это позволит понять, какая будет реакция у вашего организма, насколько вы можете повышать стрессорность тренировочного процесса.

Также, если вы собираетесь «играть в долгую», нужно пройти хотя бы минимальное медицинское обследование. Это позволит понимать исходное состояние организма и следить за своим здоровьем. Для простых занятий физкультурой проверку можно не проводить, однако и здесь стоит чутко прислушиваться к себе и своему телу.

– Однако то, что касается обследования, это весьма неоднозначная история. В процессе активности, тем более в экстремальных условиях, организм может повести себя непредсказуемо, и здесь нормальные анализы, которые берут в стерильных условиях, уже никак не помогут – повылазит то, что нельзя спрогнозировать, – подчеркнул собеседник.

ЕСЛИ СТАЛО ПЛОХО ВО ВРЕМЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Любое спортивное мероприятие и соревнование – «гарант» того, что ты чувствуешь себя нехорошо. Но если во время заплыва или гонки ощущения выходят за рамки привычных, например, появились давящие боли в грудной клетке, нарушилось дыхание, меняется зрение, появляются звуковые галлюцинации, то не нужно игнорировать реакции тела.

– Настоятельно советую в такой ситуации прекратить гонку и попробовать максимально восстановиться. Это базовые вещи, которые определяют грамотность человека относительно своего собственного состояния, а не потребительское отношение – я поеду/поплыву/побегу, все будет нормально, сориентируюсь на месте, – сказал Виговский.

НУЖНЫ ЛИ СПРАВКИ ОТ ВРАЧЕЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАБЕГОВ

Сейчас в Приморье, да и в целом в России, на крупных спортивных мероприятиях, в частности на беговых соревнованиях, участников редко просят предоставить справку о состоянии здоровья. Желающих проявить себя и проверить свои возможности всегда будет много, поэтому, если организаторы хотят обезопасить себя от ситуаций, подобных той, что произошла 20 мая, стоит все же ввести правило требовать со спортсменов результаты медобследования.

– Здоровье – это право и сугубо добровольная история гражданина, а не обязанность. Но я считаю, что проходить обследование – это правильно, во всем мире так и происходит, – отметил тренер. – Важный момент, что мы сдаем анализы в состоянии покоя. По их результатам человек может быть вполне здоровым, а все катастрофы происходят в состоянии стресса. Поэтому полагаться на обследование такого рода весьма опрометчиво. Однако если в анализах выявлены явные проблемы, то такого человека допускать к соревнованиям нельзя.

ПО ТЕМЕ

Спортсменка из Большого Камня скончалась во время трейлового забега на гору Фалаза

Женщину сняли со средней дистанции, однако она продолжила маршрут (подробнее)

Прокуратура начала проверку из-за смерти женщины во время забега на гору Литовка

Она решила продолжить путь вне зачета вместе с собакой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.