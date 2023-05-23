Содрали шкуру живьем: приморский кот Вася восстанавливается после жестоких издевательств

Вася находится в ветклинике. Фото: vernoeserdcefokino1

В мае жительница Большого Камня показала общественности жуткие фотографии – неизвестный сотворил с уличным котом нечто страшное. Жестокий незнакомец живьем снял часть шкуры с животного, сжег шерсть и изувечили. Неравнодушные люди подобрали кота, ведь местные помнят его еще котенком. Васенька выдержал тяжелую операцию, как он справляется и есть ли шансы на дальнейшую нормальную жизнь выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Кто так зверски поступил с любимцем двора (территория у общежития на улице Блюхера) на данный момент неизвестно. Куратор Васи говорит, что у полиции пока нет зацепок, живодер действовал тихо, никто его (а может и их) не видел. Почему не довели дело до конца – остается загадкой. Возможно, планировали оставить кота умирать мучительной смертью.

– Васенька боец. То, что он выжил – настоящее чудо. Каким-то образом он дополз туда, где его обычно кормили, там его и нашли. Животное тут же доставили в клинику, а позже мы выяснили, что это не единичный случай, когда кто-то ненормальный так расправляется с бездомными зверьками, – рассказала куратор пострадавшего питомца Наталья.

Животное очень сильно пострадало. Фото: vernoeserdcefokino1

Сейчас Вася находится под опекой группы «Верное сердце». Волонтеры поделились радостной новостью, кот справился с очень тяжелой и важно операцией. Ему удалили мертвую часть прямой кишки и поставили новый сфинктер (клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой). К сожалению, пришлось ампутировать хвост, так как кожа у основания была оторвана и пошел некроз тканей.

– Котик из наркоза вышел хорошо. Но состояние его по-прежнему тяжелое. Сам не кушает, но водичку пьет. Сегодня с помощью клизмы и стимуляции перистальтики Вася впервые нормально сходил в туалет, – поделились результатами работы специалистов в сообществе.

Впереди сложный и дорогостоящий путь реабилитации. Помочь зверю, попавшему в беду можно по следующим реквизитам:

Карта Сбербанка 4276 5000 3190 4962 (Анна Валерьевна Р.) с пометкой: котику Васе.

По номеру телефона: 8-995-280-6950 (Виктория Вал.Р.).

Также, если вам известно, кто причастен к тому, что произошло с животным, волонтеры просят помочь в поисках этого человека полиции.

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