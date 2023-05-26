«Объединять таланты». Общественный советник мэра столицы Приморья озвучила планы на 2023 год

В организации мероприятий помогаеют партнеры. Фото: Алексей Полканов / Администрация Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков отчитался об итогах работы администрации за 2022 год: бюджет дальневосточной достиг рекордных 25 миллиардов рублей. Одним из приоритетных направлений работы в текущем году станет социально-культурная сфера, куда традиционно направят часть средств из городской казны. О том, какие задачи ставят перед собой инициативные жители города в вопросах культуры, рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» поэт и общественный советник мэра Екатерина Бабенко.

«Таланты нужно заземлить»

Различные мероприятия Общественный совет города, как правило, проводит за свой счет. Как отметила Екатерина, на помощь приходят партнеры, которые тесно взаимодействуют с мэром и администрацией. Так, поэту удается заниматься организацией больших детских фестивалей, аналогов которым нет в Приморском крае и других дальневосточных городах. Среди них «Другая высота» (6+) – большой музыкальный конкурс, во время которого около 100 вокалистов в возрасте от 7 до 16 лет участвуют в мастер-классах, прослушиваниях и встречах с хедлайнерами.

Общественный советник главы Владивостока Екатерина Бабенко. Фото: социальные сети Екатерины Бабенко.

– В рамках фестиваля «Другая высота» мы привозим деятелей музыкальной индустрии из Москвы, например, у нас был продюсер шоу «Голос» и «Голос Дети». Устраиваем для юных жителей большое мероприятие с мастер-классами и прослушиванием, чтобы ребята могли попасть в столицу на кастинг самого шоу. Подобное мы проводим два раза в год – на весенних каникулах и в сентябре. Администрация нас поддерживает, помогает с освещением событий и предоставляет помещения. Чтобы получить финансирование, нам необходимо все правильно оформить, пройти бюджетные конкурсы, но пока у нас банально не дошли руки до этого.

Объединяем поколения

Мероприятий, проведенных во Владивостоке в 2022 году, было чрезвычайно много. Масштабы растут. Екатерина Бабенко считает, что подобную работу нужно вести централизованно: объединять жителей, готовых созидать и «генерировать» идеи для культурного досуга и детей, и взрослых. По словам общественного советника, она обсуждала с мэром вопрос о создании комитета творческих людей.

– В наших мероприятиях заинтересованы и дети, и родители. У нас во Владивостоке много талантливых людей, но все они уезжают в Москву, и наша задача – заземлить их здесь. Планов много. Мы также хотим создать площадки для взрослых с качественной музыкой, высоким уровнем безопасности и для людей старшего поколения. Главное – сделать все качественно, с четким пониманием всех процессов.

Кстати, некоторые планы Владивостока на лето 2023 года раскрыла вице-мэр Дарья Стегний в прошлом материале «КП».

Предметно

О социально-культурной нацеленности бюджета Владивостока стало известно еще в минувшем году. Как не раз подчеркивал глава города, транспорт, дороги, благоустройство, переселение из аварийного жилья, культурная сфера – направления, которыми владивостокцы интересуются, которые необходимо развивать.

Одобрил отчет об итогах 2022 года и представительный орган краевой столицы. По словам председателя городской Думы Андрея Брика, в 2022 году проведено 15 заседаний, на которых приняты 201 решение и 67 муниципальных правовых актов.

– Принятые Думой Владивостока правовые акты, эффективное распределение статей бюджета, своевременное утверждение десяти корректировок бюджета в связи с безвозмездными поступлениями средств из бюджетов других уровней позволили администрации города решать насущные задачи экономического роста, направленные на повышение качества жизни горожан, укрепление позиций Владивостока как административного центра Дальневосточного федерального округа, – заключил Андрей Петрович, поблагодарив за проделанную работу правительство региона, приморский парламент и главу администрации Владивостока.

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