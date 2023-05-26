Сами привели его к маме и смотрели: на Камчатке пьяная женщина избила сына при других детях

Местные говорят, подобное происходит регулярно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по факту избиения ребенка в микрорайоне Заозерный Камчатского края. В социальных сетях разместили видеоролик, на котором толпа детей окружает мальчика и ведет его к маме. Несколько ударов телефоном прямо по голове, крики. Кто-то из детей одобрительно кивает, кто-то пытается вступиться, но буквально отходит по дальше от женщины со словами: «От вас несет перегаром». После шокирующего видеоролика у женщины забрали двух ее детей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Избиение сняли на телефон сами дети. Кто-то из толпы говорит, что ребенок заслужил это, потому что обзывался и как-то плохо отзывался о мамах ребят. А кто-то не мог больше слышать крики и попытался остановить женщину. В ответ – оскорбления. Судя по видео, женщина не дождалась, пока ее сын пойдет домой и ушла. Мальчик остался лежать на земле и плакать в окружении ребят.

– Также организована проверка, направленная на установление причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка полноте и эффективности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

По сообщениям местных жителей, женщина систематически избивает своих детей, в трезвом виде застать ее можно редко.

– Она постоянно находится в алкогольном опьянении, агрессивно себя ведет. Я знакома с ней лично. Ее бояться собственные дети, – пишут в соцсетях под видеороликом.

Но это лишь слова соседей, какой на самом деле образ жизни ведет жительница Заозерного, предстоит выяснить полиции. Пока неизвестно, что семья стояла ранее на учете, как неблагополучная. Поднимается вопрос о лишении родительских прав, сообщили «КП» источники в правоохранительных органах. Третий ребенок проживает с родным отцом.

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