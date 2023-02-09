Приморцев «атаковали» полосатые хищники, пожирающие домашних любимцев

Хищник с добычей. Фото: ВОО «Русское географическое общество».

Жители Анучинского района Приморского края напуганы очередным появлением тигра в селе. Через социальные сети местные буквально кричат о помощи и говорят, что им даже на улицу страшно выйти. А что делать детям, идущим в сады и школы? Вдруг за углом их поджидает полосатый хищник. В Минлесхоз Приморского края успокоили: не все так страшно. В ведомстве рассказали, как надо себя вести, чтобы не стать добычей полосатого хозяина тайги. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Информация о том, что жители села Новопокровка просят помощи, появилась в Telegram-каналах накануне. Одна из местных жительниц говорит, что тигр (или тигры?) тащит со двора собак. Страшно даже просто выйти на улицу. Женщина сетует, что никому до проблем села нет абсолютно никакого дела.

– Может вы как-то поможете нам в беде? Нас атаковали тигры. По воду страшно идти и вообще в туалет выйти или за дровами. У меня в субботу утащили собаку прям под окнами дома. Приехали охотоведы и сказали бомбочками запасаться. Смешно. А ещё нам посоветовали строить вольеры для собак.

Между тем, в Минлесхозе Приморского края ответили, что, если охотоведы приезжали в населенный пункт, то это означает, что ситуация находится на контроле у специалистов. Что касается неких «бомбочек», в ведомстве дали некоторые разъяснения.

– Если у местных есть основания полагать, что тигр прям рядом, то хорошо работает на отпугивание громкий звук, фальшфейеры, фейерверки.

На вопрос местной жительницы по поводу бездействия властей тоже есть ответ. Ловить хищника начинают только тогда, когда есть понимание, что тигр в каком-то конкретном районе «хулиганит» регулярно. Бывает так, что полосатый зверь задавит буквально одну собаку и уйдет, после такого вызывать специалистов для отлова просто бессмысленно.

И все же, от чего тигры могут выходить к людям и пожирать собак? Специалисты говорят, что это связано с изменением кормовой базы из-за уменьшения численности кабана, на которого, кстати, запрещена охота в ближайшие два года. Конечно, есть и другие виды копытных, поголовье которых увеличивается. Но к таким изменениям «в рационе» приспособились пока не все тигры.

– Некоторые, коих очень мало, считанные особи, давят собак, тем более что люди ведут себя не всегда правильно.

Кстати, в правительстве Приморского края еще раз напомнили, как нужно себя вести при встрече с тигром. Первое и почти самое главное правило – человек не входит в «тигриные предпочтения» в качестве еды. Но это не значит, что вести себя можно легкомысленно. В любом случае не стоит создавать конфликтную ситуацию, провоцировать животное на агрессию.

Собаки, к слову, одна из самых легких добыч для полосатого. Если вы собираетесь на прогулку в лесную местность, где высока вероятность встречи с тигром, лучше оставьте домашнего питомца дома – это поможет сохранить ему жизнь. Но если все же так случилось, что хищник напал на любимца, то пытаться спасти четвероного друга уже не стоит – бесполезно и опасно. Кстати, центр «Амурский тигр» компенсирует гражданам в натуральном виде домашних животных.

Очень часто встреча людей и тигров проходит на дорогах. Тогда люди останавливаются, снимают царя тайги на видео. Но и здесь есть свои меры предосторожности: не надо нервировать животное излишним вниманием, шуметь и уж тем более пытаться покормить зверя.

– Никогда не убегайте от тигра и не стреляйте в него. Незаконная добыча амурского тигра является уголовным преступлением, подразумевающим реальный срок лишения свободы, крупные денежные штрафы и компенсацию ущерба. Кроме того, вы вряд ли сможете сразу убить животные, а раненый тигр станет намного опаснее, – отметили в правительстве края.

Обо всех случаях обнаружения следов или встречи с амурским тигром можно сообщить на горячую линию службы госохотнадзора Приморского края по телефону:

8 (423) 239-09-90.

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