Приходит каждую ночь на протяжении года: жители приморского села молят о помощи

Местные жители боятся, что хищник начнет нападать на людей. Фото: принтскрин видео.

Темное время суток становится настоящим испытанием для жителей села Знаменка Пожарского района. Связано это с тигром, который ночами приходит в населенный пункт, разрывает домашних питомцев и прогуливается около домов людей. Видеозапись приморцев с просьбами о помощи появилась в telegram-канале @blog_vladivostok.

На кадрах записи один из местных жителей показывает следы дикого зверя и последствия его прихода в поселок. Мужчина отмечает, что люди очень напуганы, но местные власти не предпринимают никаких мер. Тигр продолжает свободно разгуливать по самому центру деревни и грызть собак.

В комментариях к видео мнения приморцев разделились: одни – рассказывают о своем страхе и предлагают застрелить краснокнижную кошку, другие – считают, что виноваты сами люди, которые оставляют псов на цепи на ночь.

Напомним, «Комсомолка» писала о высокой активности тигров в Приморье. В нескольких районах края хищники воруют собак, оставляя после себя только кровавые следы.

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