Почти 20 детей из пострадавшего от пеплопада поселка Ключи пройдут реабилитацию в Приморье

Вдыхание пепла опасно для легких. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медицинскую реабилитацию в Приморском детском фтизиопульмонологическом центре пройдут 18 детей из камчатского поселка Ключи. Ранее именно Усть-Камчатский район стал очагом для последствий извержения вулкана Шивелуч в апреле – муниципалитет засыпало пеплом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Осмотр населения провели по поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова. Ответственность взял на себя краевой минздрав со специалистами федерального уровня.

– Руководство Приморского детского фтизиопульмонологического центра вышло с предложением к правительству Камчатского края – принять на реабилитацию детей из зоны экологического бедствия, – сказано в сообщении приморского министерства.

Приморский детский фтизиопульмонологический центр. Фото: Минздрав Приморья

До приезда детей министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков лично посетил отделение медицинской реабилитации и консультативной диагностики на Садгороде. Как сообщил чиновник, условия великолепные: за детей можно быть спокойными. Министр подчеркнул, что Приморье подходит ребятам с Камчатки по климату, расходы на транспортировку дешевле, чем если бы реабилитацию проводили в аналогичных центрах на западе страны.

Напомним, извержение произошло в середине апреля, выпали тысячи кубометров пепла. Ученые считают, что это может произойти снова, но не в таких масштабах.

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