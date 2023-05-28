Возможно новое извержение: исполину Шивелуч на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности

Кадры пеплового выброса. Фото: принтскрин видео.

Ученые с Камчатки зафиксировали подъем пепла со склона вулкана Шивелуч. Высота выброса составила до 3500 метров, при этом сам исполин достигает 3283 метра, сообщает пресс-служба краевого МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Пепловой шлейф распространился на восток Камчатки, в сторону Берингова моря. Населенные пункты по этому пути отсутствуют, но, если ветер сменит свое направление, незначительное количество выбросов может осесть в поселках Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

Туристических групп рядом с исполином нет, однако Шивелучу присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. Это значит, что вулкан проявляет повышенную активность, также есть высокая вероятность извержения.

Спасатели напоминают, что при угрозе вашей жизни следует звонить по телефонам «01», «101», «112».

Извержение вулкана Шивелуч произошло 11 апреля. Оно было настолько мощным, что на ближайшие населенные пункты обрушился настоящий пеплопад, превратив улицы в кадры постапокалиптических фильмов. Ученые рассказали, опасны ли выбросы для людей, а также – есть ли взаимосвязь между извержениями и землетрясениями.

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