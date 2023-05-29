Пятнистый карнавал и сотни «леопардов»: как прошел уникальный фестиваль на набережной Спортивной гавани

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Наряды в пятнышко – самый главный атрибут второго Дня леопарда, который прошел на набережной Спортивной гавани Владивостока в последнюю субботу мая, 27 числа. Больше двух тысяч гостей пришли поддержать самую редкую кошку – сегодня в Приморье живет около 125 взрослых пятнистых хищников и 13 котят.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Люди выстраивались в форме лапы дальневосточного леопарда; зажигательно разминались перед забегом, повторяя движения за ведущей; разрисовывали лица, превращая их с помощью краски в морды хищников; искали одинаковых леопардов на снимках, полученных с фотоловушек; изображали редких кошек мелками на асфальте и создавали их из проволоки; а еще играли в леопардовый твистер и делали кадры на память в специальной фотозоне.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Большой частью мероприятия стал леопардовый забег. Единственное и важное условие – добавить пятнистости к своей одежде. Полноценные костюмы, кигуруми, ушки-ободки, пятнистые лосины или футболки, шарфики, галстуки-бабочки, кепки – что только люди не нашли в своих гардеробах, чтобы принарядиться к празднику, и особенно к пробежке. К слову, время здесь было не важно, организаторы смотрели на образы людей. Кто больше походил на леопарда, тот и победил.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Все участники забега получили бесплатные билеты на «Тропу леопарда» в национальном парке, который расположен возле села Барабаш Хасанского райна. Самых «настоящих» пятнистых кошек наградили слотом на участие в трейловом забеге LeoRun 2023 – мероприятие пройдет 10 июня на «Земле леопарда».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В это время на сцене амфитеатра выступали детские творческие коллективы и музыкальные группы. Здесь же прошел настоящий кошачий карнавал, который завершил пятнистый праздник, – люди разных возрастов дефилировали в своих леопардовых костюмам.

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