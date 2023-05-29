Кот Вася, которого спасали всем Приморьем после издевательств, не пережил операцию

Кот Вася. Фото: vernoeserdcefokino1

Приморского кота Васи, который пережил чудовищные издевательства, не стало 29 мая. За жизнь животного боролись волонтеры и неравнодушные люди, он стойко справился с первой операцией, но не смог бороться дальше. Кураторы питомца сообщили, что питомец умер после операции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток.

Ранее волонтеры сообщества «Верное сердце» рассказывали, что сначала Васе удалили мертвую часть прямой кишки и поставили новый сфинктер (клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой). К сожалению, пришлось ампутировать хвост, так как кожа у основания была оторвана, и пошел некроз тканей. Котик из наркоза вышел хорошо, но состояние его по-прежнему оставалось тяжелым.

Впереди коту предстоял сложный и дорогостоящий путь реабилитации в одной из клиник Владивостока. Там ему должны были сделать зачистку неприжившихся участков кожи. Предположительно, кот очень устал и не смог выйти из наркоза. Но специалисты боролись за него до последнего.

Напомним, в мае жительница Большого Камня показала общественности жуткие фотографии – неизвестный сотворил с уличным котом нечто страшное. Жестокий незнакомец живьем снял часть шкуры с кота, изувечил его, а шерсть сжег. Неравнодушные люди подобрали животное, ведь местные помнили его еще котенком. За путем восстановления кота следили многие жители края и даже страны.

В пресс-службе МВД по Приморскому краю корреспонденту рассказали, что полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность того, кто так издевался над животным. Участковые уполномоченные опрашивают возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с российским законодательством.

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