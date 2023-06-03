Сведений об отце нет: в Приморье дело о переломе плеча двухмесячному ребенку получило продолжение

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Приморье завершилось расследование уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ, которое завели после того, как 21-летняя жительница поселка Рудный сломала плечо своей двухмесячной дочери. Как рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета, все доказательства будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее мы писали об этом случае, который произошел еще в ноябре 2022 года. Обвиняемая была у себя дома, в какой-то момент ее двухмесячная дочь по неизвестным причинам начала плакать. Сколько это продлилось, неизвестно, однако женщину разозлили слезы и крики ребенка. Свою злость она выместила на самой девочке: схватила ее за руку, подняла и начала трясти, из-за чего сломалась плечевая кость малышки.

Уголовное дело завели по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Теперь матери грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В Следственном комитете корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что жительница Приморья воспитывала ребенка одна, каких-либо сведений об отце нет. Сейчас девочка находится в доме малютки в Уссурийске.

Напомним, что расследование этого уголовного дела на личный контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.