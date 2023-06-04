Бойцы СВО из Приморья просят помочь найти своего пехотного пса за денежное вознаграждение

Пес Бандит. Фото: Dogswar125

Морпехи ТОФ ищут в зоне спецоперации своего верного четвероногого товарища по кличке Бандит. Пес пропал в Волновахе 23 мая, поиски продолжаются, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Бандит не обычная дворняга, а настоящий боец и часть команды. Он достойно несет службу вместе с морпехами. Прошлым летом его привез один из наших земляков. У питомца появилась специальная экипировка-разгрузка, в которой он носит боеприпасы. А еще ему нашли специальные горнолыжные очки, чтобы во время поездок на боевых машинах ему не попадал пыль в глаза.

У Бандита появился свой Telegram-канал, там появляется вся информация о том, как проходят поиски.

Объявление о пропаже. Фото: Dogswar125

– Ваша активность еще раз доказывает, что ни капли надежды еще не утрачено, что Бандит обязательно найдется. Именно на вас, простых неравнодушных людей, мы возлагаем огромные надежды! Чем больше волонтеров, тем выше шансы быстрее найти нашего беглеца. Поиски продолжаются, – написали в чате.

Бойцы даже предложили денежное вознаграждение – 30 тысяч рублей тому, кто найдет Бандита. Внешне пес выглядит, как помесь дворняги и овчарки, на нем был черный ошейник с блоком от пульта. У собаки черно-рыжий окрас, черный шрам под левым глазом.

Для наших защитников Бандит не просто зверь или прихоть, он полноценный помощник и в каком-то роде боевой товарищ. Бандит, например, всегда «подаст» все необходимое или просто поддержит своим подбадривающим лаем. Ранее «Комсомолка» рассказывала историю этого удивительного питомца. Надеемся, в скором времени он вернется к тем, кто его так ждет.

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