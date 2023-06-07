Приморцы продолжают делиться кадрами с места событий. Фото: принтскрин видео.

Порыв на Новоивановской 6/4 с каждой минутой становится все серьезнее. В сети появляется все больше видео того, как ржавое море заполняет собой дороги и тротуары. С начала 2023 года – это уже второе серьезное ЧП, которое происходит на Луговой. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Затопило подъезды и машины

Порыв произошел примерно после 14:00 по местному времени. По информации очевидцев, вода стремительно вытекала в районе дома на Новоивановской, жителям пришлось выйти на улицу и своими силами открыть люки.

– Все льется, пар везде. Люди даже с подъезда выйти не могут, ржавый горячий кипяток идет. Все плывет, прохода нет. Воды поднялось сантиметров 20, – комментирует автор видео.

Под водой оказалась пожарная часть, очевидцы также сообщают, что поплыл один из киосков. Пострадали и припаркованные автомобили: вместо асфальта под ними образовалась яма, в которую они и провалились. Некоторые машины и вовсе проезжают прямо по ржавому озеру.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу АО «ДГК», а также прокуратуру – в ведомствах пока уточняются подробности. Редакция продолжает следить за развитием событий.

Официальная причина порыва

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «ДГК»:

– Произошло повреждение участка магистральной тепловой трассы в районе Луговой. В данный момент на место выехали три рабочих бригады энергопредприятия и пять единиц техники. Специалистами в оперативном порядке будет проведена оценка повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению. Ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована.

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