ФСБ задержала жителя Приморья за госизмену и шпионаж в пользу Украины

Мужчине грозит лишение свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Приморья задержали за шпионаж в пользу военной украинской разведки. На мужчину завели уголовное дело по статье о государственной измене, рассказали в пресс-службе ФСБ России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали сотрудники ведомства, приморец собирал и передавал представителю украинской разведки данные об объектах военной инфраструктуры и правоохранительных органов края. Его задержали и завели уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), сейчас он находится под стражей. За шпионаж ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей.

На кадрах ролика, который опубликовали сотрудники ЦОС ФСБ специалисты приходят к какому-то старому будто бы заброшенному дому, дверь приходится выламывать. Когда мужчине заламывают руки, на заднем плане слышен голос женщины, судя по всему, супруга обвиняемого, которая не понимает, что происходит.

Расследование дела продолжается.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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