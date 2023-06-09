Категорически против: какие арт-объекты не понравились архитекторам приморской столицы

Заседание провел Константин Шестаков. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке появляется все больше арт-объектов, которые украшают улицы приморской столицы, и в этом году также планируется создание новых и реконструкция старых скульптур, зданий и барельефов. Предложенные идеи обсудили на совете по вопросам архитектуры и дизайна городской среды под руководством мэра Константина Шестакова. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава города отметил, что подобные вопросы интересны местным жителям, но в то же время вызывают некоторые споры и противоречия, поэтому каждую предложенную идею необходимо тщательно обсудить и принять правильное решение.

Бурная дискуссия развернулась вокруг скульптуры Бабы Яги, но больше всего вопросов у жителей Владивостока вызвали места, где ее хотят установить: пешеходная зона улицы Адмирала Фокина, сквер Театральный (две локации) и пешеходная часть в районе улицы Светланской, 15. Архитекторы согласились, что площадки были выбраны неудачно, но они уверены, что от самого арт-объекта отказываться нельзя.

Альтернативные варианты расположения бабы яги. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Участники заседания предложили новые места, где можно «поселить» героиню русских сказок: парк Минного городка, которому нужна реконструкция, и детский парк аттракционов «Карусель».

Еще один арт-объект, который обсудили на заседании –глыба конгломерата Кноррингского месторождения, на которой хотят установить мемориальную табличку в честь первого городского головы Михаила Федорова.

Интерес у местных жителей также вызвали муралы на зданиях в центре приморской столицы: на Светланской, 17, Семеновской, 10 и Семеновской, 20. По словам экспертов, важно сохранить баланс между привлекательным видом и исторической составляющей.

Мурал на Семеновской, 20. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Приморская инспекция по охране объектов культурного наследия оказалась против того, чтобы на Светланской, 17, появилось панно, так как эскиз не сочетается по цвету и стилю со зданием. Зато эксперты поддержали роспись фасада на Семеновской, 20.

Руководитель архитектурной компании «Concrete Jungle» Феликс Машков предложил свой проект арт-объекта на территории Северного мола. В будущем здесь может появиться конструкция, представляющая собой трехлистный цветок из лодок высотой от 9 до 15 метров. Почти все эксперты поддержали эту идею.

Все участники заседания оказались категорически против того, чтобы фасады двух медучреждений на Верхнепортовой, 25, покрыли керамогранитом.

Еще один вопрос, который подняли на заседании – восстановление барельефов в подземном переходе в центре города. Художник Игорь Обухов предложил создать картинки из жизни знаменосца с мемориала на главной площади Владивостока. Задумка понравилась экспертам, однако многие из них посчитали, что лучшее решение – воссоздать объекты в тех же теме и стиле, которые были до этого.

Проект мурала на Светланской, 17. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В конце заседание глава приморской столицы добавил, что на средства гранта во Владивостоке планируют привести в порядок площадь на Адмирала Фокина, 23.

Напомним, что во Владивостоке возле Тихоокеанского медицинского университета хотят установить памятникам медработникам. Имя мастера, который займется его созданием, пока неизвестно, ведь победителя конкурса объявят после 23 июня, когда закончится выставка по итогам отбора.

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