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НовостиВладивосток9 июня 2023 5:49

Бизнесмен из Приморья передал участникам спецоперации десять автомобилей ко Дню России

Бойцам на передовую отправили УАЗ и ГАЗ
Павел САХАРОВСКИЙ
Предприниматель пожелал остаться анонимным.

Предприниматель пожелал остаться анонимным.

Фото: принтскрин видео.

Приморские бойцы, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, получили от предпринимателя из Владивостока десять новых автомобилей. Такой подарок им сделали в честь предстоящего Дня России. Об этом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделились читатели. Подробности – в материале.

Приморский бизнесмен, пожелавший остаться инкогнито, закупил автомобили УАЗ и ГАЗ и передал их на территорию Донецкой Народной Республики, где бойцы выполняют задачи спецоперации. Кроме машин военнослужащие также получили пять комплектов антидроновых ружей.

Автомобили отправились на территорию ДНР.

Автомобили отправились на территорию ДНР.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам самих участников спецоперации, автомобили на передовой необходимы для перевозки раненых, боеприпасов. Бойцы также поблагодарили предпринимателя за отзывчивость и оказанную помощь.

Машины на передовой необходимы для перевозки боеприпасов.

Машины на передовой необходимы для перевозки боеприпасов.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Бизнесмен не первый раз помогает участникам спецоперации.

Бизнесмен не первый раз помогает участникам спецоперации.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Это далеко не первая подобная помощь. Ранее были переданы тепловизионные прицелы и гуманитарные грузы. Поддержка оказывается с самого начала специальной военной операции, и останавливаться не собираемся, – рассказал читатель «Комсомолке».

Военнослужащие поблагодарили бизнесмена за помощь.

Военнослужащие поблагодарили бизнесмена за помощь.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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