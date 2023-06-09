Бизнесмен из Приморья передал участникам спецоперации десять автомобилей ко Дню России

Предприниматель пожелал остаться анонимным. Фото: принтскрин видео.

Приморские бойцы, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, получили от предпринимателя из Владивостока десять новых автомобилей. Такой подарок им сделали в честь предстоящего Дня России. Об этом с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделились читатели. Подробности – в материале.

Приморский бизнесмен, пожелавший остаться инкогнито, закупил автомобили УАЗ и ГАЗ и передал их на территорию Донецкой Народной Республики, где бойцы выполняют задачи спецоперации. Кроме машин военнослужащие также получили пять комплектов антидроновых ружей.

Автомобили отправились на территорию ДНР. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

По словам самих участников спецоперации, автомобили на передовой необходимы для перевозки раненых, боеприпасов. Бойцы также поблагодарили предпринимателя за отзывчивость и оказанную помощь.

Машины на передовой необходимы для перевозки боеприпасов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Бизнесмен не первый раз помогает участникам спецоперации. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Это далеко не первая подобная помощь. Ранее были переданы тепловизионные прицелы и гуманитарные грузы. Поддержка оказывается с самого начала специальной военной операции, и останавливаться не собираемся, – рассказал читатель «Комсомолке».

Военнослужащие поблагодарили бизнесмена за помощь. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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