Гаражи снесли на проспекте 100-летия Владивостока. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Администрация Владивостока продолжает бороться с нелегальными постройками в городе. Именно поэтому большое количество незаконных гаражей снесли в середине февраля в районе железнодорожной станции «Моргородок». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проводят работы сотрудники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий». Они вывозят металлические контейнеры на площадку временного хранения. С содержимым гаражей и вещами около них специалисты не церемонятся: хлам и мусор отправляют на полигон.

Специалисты вывозят мусор на специальный полигон. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Как рассказали сотрудники предприятия, за неделю с 13 по 19 февраля незаконные объекты убрали на проспекте 100-летия Владивостока, 9-27, а также на Гамарникова, 6, и по некоторым другим адресам.

Теперь гаражи будут находиться на площадке временного хранения. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

– После того, как заканчивается демонтаж, собственникам дается два – три дня на вывоз того, что хранилось в гаражах. Как правило, это старая мебель, б/у покрышки, доски и так далее. После этого уже на объект заходит муниципальная техника, которая вывозит оставшийся мусор на полигон, – добавили в «Содержании городских территорий».

Собственники незаконных построек должны освободить место в течение двух-трех дней. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

В мэрии сообщили, что местным жителям лучше самим оперативно освобождать участок. Ведь в противном случае, им придется предоставлять документы, подтверждающие собственность, оплачивать штрафы за незаконное размещение, работы по демонтажу и временному хранению.

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