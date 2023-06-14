В Приморье зажатый в машине водитель такси сутки выживал в болоте

Ночевать таксисту пришлось внутри салона машины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье машина такси вылетела с проезжей части и попала в кювет. На первый взгляд ничего необычного, однако автомобиль угодил в болото, а водитель провел внутри салона целые сутки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все в Красноармейском районе под Дальнереченском. Водитель не справился с управлением, именно поэтому автомобиль оказался в кювете, но не остановился, а продолжил двигаться вниз, после чего попал в болото. Таксиста зажало внутри салона, самостоятельно выбраться он не мог, поэтому ему пришлось переползти на заднее сиденье и ночевать в лесу.

Водитель не справился с управлением автомобиля. Фото: telegram-канал @svodka25.

Финал истории счастливый – водителя нашли, однако пока неизвестно в каком он состоянии. В конце концов он провел внутри салона почти целые сутки без возможности завести машину, чтобы согреться. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевого минздрава, чтобы узнать, как себя чувствует мужчина, однако комментарии пока не предоставили.

Также остается загадкой, кто нашел таксиста, была ли у него возможность с кем-то связаться, чем он питался. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, редакция также обратилась в пресс-службу УМВД по Приморью, подробности еще уточняются. В любом случае – настоящее чудо, что он не утонул и смог продержаться в столь непростых условиях.

Как поделился источник редакции, обнаружить мужчину удалось с помощью квадрокоптера, машина укатилась недалеко от дороги, но поиску мешали деревья.

Напомним, что в декабре прошлого года, когда на Приморье обрушился китайский циклон, житель Фурманово Александр Макаров попал в снежный плен и три дня выживал благодаря военному пайку.

А весной 2023 года волонтеры ПримПоиска прошли 300 километров и нашли пропавшую бабушку хоккеиста молодежной команды «Тайфун». Татьяна Билая почти пять суток провела в лесу на холоде.

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