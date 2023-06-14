В Приморье рыбаки наткнулись на подводную хищницу

Акулу заметили в Приморье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские рыбаки наткнулись на акулу в заливе Петра Великого между поселками Витязь и Зарубино. К такой встрече они подошли с юмором, на лодке ведь не страшно. Сняли на видео, двигающийся за ними плавник, и наложили на ролик знаменитую мелодию из фильма про зубастых подводных хищниц «Челюсти». На кадрах особо не разглядишь к какому конкретному виду она относится. Мужчины предположили, что это обычная сельдевая акула, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Такие встречи, пускай и не часто (а может оно и к лучшему), но происходят в крае. Например, в прошлом году в районе поселка Преображение рыбаки выловили белую акулу. Это не самый большой хищник среди этого семейства: до 4,8 метров в длину, массой не менее двух тонн. Однако опасность из-за этого нельзя преуменьшить.

Как только акватории Приморья постепенно начинают нагреваться, то и дело над поверхностью воды появляются те самые острые плавники, которые приводят людей в ужас. На сама деле, человек вообще не входит в рацион этой рыбы. Но они могут легко спутать туристов с чем-то вкусным, если те далеко заплыли или плавали, создавая множество брызг.

Так, 8 июня акула напала у побережья Хургады на молодого человека, ему не удалось спастись. Хищница беспощадно тащила свою добычу на дно под крики всех, кто находился в этот момент на пляже.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, с какими акулами можно встретиться в Приморском крае и стоит ли их бояться. А нашим коллегам из Москвы удалось пообщаться с инструктором по дайвингу, который поделился опытом «общения» с этими морскими тварями.

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