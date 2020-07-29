Акулы, медузы-крестовики и спинороги: жителей Владивостока предупреждают об опасности купания в море

1 августа во Владивостоке официально открывается купальный сезон. Конечно, для многих он стартовал намного раньше и неофициально. Но это уже совсем другая история. На днях власти решили еще и обнародовать места, где все-таки можно купаться. Как не удивительно, охладиться в воде разрешено не везде. Критериями отбора были не только санитарные требования, но и опасность нападения акул.

В постановлении указано, что хищниц можно встретить: Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплева, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата. Кроме того, нельзя купаться и у полуострова Песчаный.

Предупрежден – значит вооружен, так давайте выясним, что еще таит в себе морская пучина, чем все это чревато для отдыхающими на пляжах и на сколько реально встретить в этом сезоне акулу.

АКУЛЫ МОГУТ ПРИПЛЫТЬ ВСЛЕД ЗА РЫБОЙ

В этом году, как говорят синоптики, лето выдалось совсем не по-приморски теплое. Да и температура воды для этого периода времени довольно-таки высокая +23 градуса. Как оказалось, такая погодная благодать может стать причиной ЧП, ведь теплая водичка привлекает не только людей. Пока утверждать о нашествии акул рановато, но сам факт того, что такая вероятность существует, заставляет задуматься.

- Всегда есть чего опасаться. Повышение температуры в море может спровоцировать большой поток сайры, анчоуса. А за ними могут последовать акулы и другие хищники, которые питаются этой рыбой. В последний раз случай с серьезным нападением акулы у нас был в 2011 году. Разумеется, это не значит, что с тех времен в Приморье не было акул. Они были и есть. Правда, белых, нет. Это, разумеется, к счастью. Из постоянно живучих у нас – колючие акулы, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. - Они по размеру небольшие и на человека обычно не нападают. Из местных жителей есть еще и сельдевые акулы. Стаями их не встретишь. Есть акулы более редкие, например, мако. Она достаточно большая, встречается до 4 метров. Она может и поинтересоваться человеком, но тоже маловероятно. Но лучше избегать таких встреч.

По словам специалиста, акулы других видов у нас гостят крайне редко. Некоторых, не было видно больше 20 лет, но и они не отличались особой агрессией по отношению к человеку.

ПРИ ВСТРЕЧЕ С АКУЛОЙ

- если она далеко, плавно плывите к берегу

- если приблизилась слишком близко, не упускайте ее из виду и бейте по трем точкам: глаза, нос, жабры

- если при себе есть специальный электрошокер – воспользуйтесь им

- ни в коем случае не провоцируйте акулу, если она не нападает на вас

- ваша цель – судно, скалы, берег – нужно как можно быстрее выйти из воды.

ОТ УКУСА МЕДУЗЫ ОТКАЖУТ НОГИ

Если вы думали, что единственное, чего стоит бояться, купаясь во Владивостоке, это нападения акулы, то вы глубоко заблуждались. Здесь и без них есть, чего опасаться. По словам Владимира Ракова, по-настоящему нужно бояться далеко не акул, а медуз-крестовиков. Несмотря на то, что по размеру они с ноготок, встреча с ними может закончиться походом в больницу.

- Они могут довольно серьезно ужалить. Травма хоть и не смертельно опасная, но приятного в ней мало. Ноги могут отняться на несколько дней. Уже были случаи травмирования в этом сезоне, - отмечает Владимир. - Яд медузы действует на нервную систему. Если почувствовали, что вас ужалил крестовик, то нужно скорее идти на берег, чтобы не утонуть из-за неработающих конечностей. Противоядия от крестовика не существует. Есть только успокаивающие и обезболивающие.

Кроме того, есть еще и морские ежи. Наступить на таких – событие не из приятных. Такую колючую опасность представляют для человека некоторые рыбы, например: спинороги и фуги. После встречи с ними лучше оперативно добраться до берега и обработать раны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названа дата начала купального сезона во Владивостоке

Официально разрешили купаться только в нескольких бухтах, в других местах не рекомендуют - можно встретить акул [список]

Осторожно, акулы во Владивостоке! Назван список мест, куда лучше не заплывать

Городские власти определили, кто будет следить за морскими хищниками и организовывать эвакуацию (подробности..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14