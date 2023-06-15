Заторы уйдут в прошлое: долгожданный участок новой дороги открыли в Приморье

Вид на новую дорогу с высоты птичьего полета. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Свершилось! В Приморье торжественно открыли долгожданную трассу от Владивостока до Находки. Речь идет о первой части транспортного коридора «Приморье-1» – от Силинского до Шкотово. Объект лично принял губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а с 14 июня оценили трассу и автомобилисты-первопроходцы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Торжественные мероприятия состоялись 13 июня. Событие и вправду долгожданное – строить транспортный коридор начали еще в 2017 году. Необходимость в новой объездной трассе, несомненно, была. Во-первых, дорога связывает край с ключевым стратегическим партнером – Китаем. Во-вторых, туристическая составляющая: каждый год летом отдыхающие со всего Дальнего Востока вынуждены проставить по несколько часов в пробках до пляжей Находкинского городского округа. Теперь же, как считают специалисты, открытие первого участка трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный, решит массу проблем.

Первый пусковой комплекс включает в себя две развязки и подъезд к Шкотово протяженностью 14 километров. Когда работы полностью завершат, по новой трассе можно будет проехать от Находки до Владивостока, минуя Артемовский, Шкотово и Штыково. Средняя скорость движения – 110 километров в час. На четырехполосной трассе расположились восемь мостовых переходов, три путепровода и одна эстакада. Какого же было удивление автомобилистов, когда по пути они увидели и автобусные остановки, и туалеты рядом с ними, и даже пост ГИБДД.

– То, чего так, порой, не хватает на трассе, – это туалеты. Главное, чтобы за ними следили и убирали, чтобы все это не превратилось в помойку. Конечно, хотелось бы обратиться, в первую очередь, к самим автомобилистам! Давайте уважать себя и других участников движения, не мусорить на новой трассе, да и вообще на дорогах в целом и бережно относиться к своему родному краю, – поделилась мнением жительница Приморья Екатерина.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

С окончанием работ на первом участке строителей поздравил Олег Кожемяко, который прибыл на тождественное открытие трассы. Глава края тоже отметил, что открытие дороги – радостное и большое событие.

– Этот участок дороги позволит гораздо быстрее доезжать до Находки и близлежащих населенных пунктов. Открытие также важно и для грузового транспорта: большегрузные машины смогут свободно двигаться по ней. Трасса соединит приграничные переходы с «Восточным портом», даст возможность проезжать транзитному транспорту, повысит объем грузоперевозок, даст новое дыхание экономике края. Окончание строительства дороги – большое достижение для Приморья.

Первыми по новой трассе прокатились тяжелые самосвалы – видимо, проверяли дорогу на прочность. Уже на следующий день оценить объезд довелось автомобилистам.

– Дорога реально сокращает путь! Поездка по новой трассе заняла ровно 12 минут – со стороны Владивостока в Шкотово, сам лично засекал. Комфортно, с ветерком, – поделился впечатлениями «первопроходец» Сергей, житель Фокино.

Тяжелые самосвалы первыми проехали по новой трассе. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Теперь на повестке дня остается открытым вопрос о продолжении строительства остальных участков транспортного коридора. Так, например, губернатор заявил, что уже в 2024 году в порядок приведут участок до Большого Камня. Сейчас проект проходит госэкспертизу по причине, не зависящей от строителей. Как ранее удалось узнать корреспонденту «Комсомолки», на участке от Шкотово до Царевки специалисты столкнулись с неприятным техногенным геологическим процессом – нестабильные грунты в основании насыпи, простым языком «плывун». Это означает, что грунт сильно насыщен влагой.

Несмотря на то, что со стороны разных структур было много попыток приостановить масштабную стройку, Олег Кожемяко на встрече с президентом России Владимиром Путиным четко дал понять, что дорога нужна краю и он будет лоббировать достройку объекта.

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