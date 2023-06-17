Пять процентов государству и исправительные работы: в леденящей душу истории поставлена точка

Место трагедии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жуткая история, произошедшая еще в марте 2023 года, получила продолжение. Или даже можно сказать, что пришла к логическому завершению. Речь о мужчине, чей неуправляемый грузовик сорвался с тормоза и придавил ребенка насмерть. Как выяснилось позже, погибшая была дочерью владельца грузовика. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в конце марта в Дальнереченске, в районе дома на Кирпичной, 10. Отец вместе с дочерью находились во дворе своего жилого дома. Ребенок играл, а мужчина чинил грузовик Mitsubishi Canter. В какой-то момент, когда хозяин дома отвлекся, габаритный транспорт сорвался с тормоза и покатился. Неуправляемая машина в итоге придавила ребенка кабиной к воротам, ограждающим приусадебный участок. На этом грузовик не прекратил движение: снес забор, проехал по дороге и врезался в дерево. Травмы 9-летнего ребенка оказались несовместимы с жизнью.

Чуть позже, когда следователи завели и приступили к расследованию уголовного дела, стало известно, что отец был пьян. 31-летнего мужчину обвиняли по части 1 статьи 109 УК РФ –причинение смерти по неосторожности.

И только к середине июня история подошла к логическому завершению. Дальнереченский районный суд Приморского края признал мужчина виновным. Более того, выяснились новые детали произошедшего. Мало того, что отец не убедился в безопасности, он еще и собственноручно замкнул между собой электрические провода в моторном отсеке автомобиля. Это и стало причиной внезапного движения авто – двигатель запустился, и машина поехала вперед.

Свою вину подсудимый полностью признал и с обвинением, конечно же, согласился. Суд, учтя все обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержаниями из заработной платы в доход государства 5%.

Приговор стал шоком для приморцев. В этом случае действительно возникает вполне резонный вопрос: за что теперь мужчина должен отдавать государству деньги…?

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