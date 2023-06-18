VK Fest может вернуться на Дальний Восток в 2024 году

VK Fest во Владивостоке собрал тысячи гостей. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Предварительные итоги VK Fest во Владивостоке подвел после музыкального мероприятия директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков. Медиаменеджер рассказал о единственной сложности, с которой столкнулась команда, а также о возможных планах на будущее. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Константин Сидорков. Фото: Милана СОКОЛ

Так, по словам Констрантина Сидоркова, было непросто созваниваться с остальными членами команды, которая занималась подготовкой масштабных мероприятий в пяти городах страны, ведь разница составляет семь часов. Фестиваль 17 июня отгремел во Владивостоке, 24 числа пройдет в Новосибирске, 1 июля в Санкт-Петербурге, 8 числа в Сочи и 15 июля в Москве. В остальном же организация VK Fest в дальневосточной столице прошла идеально, считает представитель социальной сети.

К слову, в каждом городе – свой хедлайнер (наиболее привлекающий внимание публики участник фестиваля, – прим. «КП»). Здесь, у нас, это стал Баста, он же будет главным артистом и в Новосибирске. В Сочи звездой мероприятия станет Леонид Агутин, а в Москве и Питере целых два «гвоздя программы» – Anna Asti и Jony.

На набережной Цесаревича было ярко и шумно. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

При выборе хедлайнера учитываются различные критерии, среди которых следующие: как много артиста слушают в «ВК Музыке», насколько певец активно ведет свою группу в соцсети и как много у него там поклонников, а также какие концертные площадки он собирает в реальной жизни.

– И мы всегда уделяем внимание и молодым артистам, которые еще не выступали на такую широкую аудиторию. Как пример – Володя Селиванов, которого воспринимают уже не только как актера из «Реальных пацанов», но и певца VAVAN. Он очень круто себя показал на большой сцене, – сказал Константин Сидорков об исполнителе, который накануне выступил во Владивостоке.

Весь день здесь играла музыка. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

К слову, выбирают артистов для того или иного города и по чартам «ВК Музыки», где можно посмотреть на каком месте певец не только в России и странах СНГ, но и в отдельных крупных населенных пунктах.

– Вы удивитесь, но в целом картина прослушивания артистов по всем городам примерно одинаковая, – добавил директор по развитию музыкальных проектов VK.

А вот о планах на 2024 год говорить пока что рановато.

Главное мероприятие фестиваля, конечно, выступление артистов. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Все-таки хочется, чтобы прошли все пять фестивалей и после этого мы немножко выдохнули. В сентябре уже с новыми силами приступили к подготовке новых и, соответственно, к определению городов. Мы рассматриваем все города России, уже ближе к делу мы все анонсируем.

Хотя надежда на то, что VK Fest вновь вернется на Дальний Восток, есть – продажа билетов во Владивостоке и Новосибирске показала, что музыкальное мероприятие здесь ждали.

17 июня на набережной Цесаревича было жарко в прямом и переносном смыслах. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Пандемия стала для нас главным драйвером выхода фестиваля за свои границы. Если до пандемии он исторически проходил в Санкт-Петербурге, то в 2020 году, когда мы провели большой онлайн-фестиваль, который посмотрели больше 40 миллионов человек, стало очевидно, что VK Fest знают за пределами Питера. Да и в целом мы стали получать огромное количество сообщений от пользователей с просьбой привезти праздник в их город.

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