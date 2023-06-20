Сделать город ярче: в столице Приморья модернизируют уличное освещение

Новые фонари уже заработали в поселках Подножье и Экипажный на острове Русский. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке активно модернизируют уличное освещение в районе жилых домов и вдоль магистральных дорог. Сотрудники подразделения «Владсвет» МУПВ «ВПЭС» демонтируют старые фонари с натриевыми лампами и меняют их на светодиодные, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам главного инженера подразделения «Владсвет» Дмитрия Макеева, уже заменено три тысячи светильников, до конца 2023 года осталось установить еще две тысячи. Новые фонари уже заработали в нескольких поселках на острове Русский, сейчас ведутся работы на трассе Седанка – Патрокл. На автодороге убирают старые системы освещения, у которых сгнили корпуса, потускнели защитные стекла или деформировались отражатели.

Дмитрий Макеев добавил, что новые желтые светильники рассчитаны на работу во время тумана. Завершить замену фонарей на объездной трассе планируют закончить до 15 июля.

В ведомстве отметили, что новые светильники потребляют меньше электроэнергии. Бригады МУПВ «ВПЭС» не только заменяют старые фонари, они отремонтировали 240 систем освещения, а также очистили и покрасили 250 опор.

Специалисты также уделяют особое внимание подсветке памятников. Как отметил Дмитрий Макеев, в 2023 году смонтировано освещение к захоронению погибшим во время выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, что МУПВ «ВПЭС» также проводит масштабный ремонт теплосетей в приморской столице. Сотрудники предприятия планируют заменить 24 километра трубопроводов. Из-за этого часть жителей Владивостока осталась без горячей воды до августа, а некоторые жители – до осени, однако такие работы позволят в дальнейшем провести зиму без аварий на трубах.

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