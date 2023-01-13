Реконструкция путепровода началась в мае 2020 года и стала первой за 15 лет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Владивостока Константин Шестаков в подкасте «Морское утро» рассказал, что для ремонта Некрасовского путепровода нашелся подрядчик. Он должен будет обновить асфальтовое покрытие и деформационные швы.

– В будущем году нас ждут работы на Некрасовском путепроводе. Наконец-то нашелся смельчак, – сообщил мэр.

В прошлом году начальник управления дорог Владивостока Николай Зайцев рассказал «КП», что мэрия продолжает судиться с прошлым недобросовестным подрядчиком. Дорогостоящий ремонт был выполнен некачественно, асфальтовое покрытие быстро пришло в негодность.

Реконструкция путепровода началась в мае 2020 года и стала первой за 15 лет. Работы вела компания ООО «Автобан-ДВ», с которой потом и начались судебные тяжбы. В августе того же года на организацию посыпались жалобы. С критикой на предприятие обрушился губернатор Приморья Олег Кожемяко, предложив увеличить силы на объекте. Впоследствии мэрия расторгла соглашение и внесла компанию в список недобросовестных поставщиков.

В свою защиту «Автобан-ДВ» сообщил, что выполнить работы в определенные сроки было невозможно, поскольку контракт на ремонт не соответствовал реальным объемам работ. Арбитражный суд признал позицию компании.

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