О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Непогода готовится нанести очередной удар по Приморью. По информации местных синоптиков, ухудшения начнутся 21 июня. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда именно ожидаются дожди и когда они закончатся.

Когда на Владивосток обрушатся дожди?

По словам главного синоптика края, утром 21 июня у берегов Южной Кореи начал формироваться циклон, который ближе к вечеру уйдет в сторону севера. В ночь на четверг, 22 числа, он остановится в Японском море несколько южнее Находки, а спустя 6-8 часов обрушит осадки на юго-восток.

Дождь, вызванный южнокорейским циклоном пройдет во Владивостоке вечером 21 июня, усилится ближе к ночи, а прекратится в ночь на 23 число. По прогнозам Бориса Кубая, количество осадков может достичь полумесячной нормы.

Но больше всего дождей выпадет на юго-востоке Приморья, особенно в Лазовском районе. Синоптик предрекает около месячной нормы осадков.

Штормовое предупреждение 22 июня

Из-за предстоящего ухудшения погоды, которое ожидается из-за циклона во второй половине ночи и днем 22 июня, в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Как поделились синоптики Примгидромета, на юге края за 12 и менее часов выпадет от 15 до 50 миллиметров осадков, в ночь на 23 за такой же период времени от 15 до 30 миллиметров (на юго-востоке). В некоторых районах ожидаются грозы. Общее количество выпавших дождей в регионе составит от 30 до 70 миллиметров.

На реках ожидаются дождевые паводки, в южных районах уровень воды может подняться на 0,2-1 метр, а при сильных осадках – на 1,5-2 метра.

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