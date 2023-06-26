К третьей смене пришкольных лагерей присоединились более 1700 детей из Владивостока

Всего в этом году запланировано пять летних смен в лагерях. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице 26 июня стартовала третья смена летней оздоровительной кампании, которая охватила 1715 ребят разных возрастов. Продлится она две рабочие недели, до 7 июля. В этот раз пришкольные лагеря организовала в 21 образовательном учреждении, рассказали в пресс-службе городской администрации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам начальника управления по работе с муниципальными учреждениями Максима Кильчевского, в этой смене для ребят подготовили не менее интересные мероприятия, причем не только спортивно-оздоровительные, но и различные мастер-классы, а также экскурсии в рамках проекта «Арсеньевская карта», который был инициирован губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Благодаря проекту «Учитель для России» в пришкольные лагеря Владивостока прилетели новые вожатые из разных уголков нашей страны. В третью смену они будут работать в школе №32.

Летняя оздоровительная компания началась 1 июня, рассчитана она на пять смен, уже завершились две из них. Планируется, что в этом году она охватит более 20 тысяч ребят.

С самого начала каникул ребята, которые ходят в пришкольные лагеря, бесплатно посещают культурные и развлекательные учреждения приморской столицы, например, музеи и кинотеатры. Возможно это благодаря проекту «Арсеньевская карта», которые в первые две смены лагерей охватил почти 13 тысяч детей.

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