Тигр из Хабаровска приехал в Приморье на реабилитацию

Тигру предстоят длительные охоты на большой площади. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье приехал новый тигр. Самец, отловленный 30 января в окрестностях поселка городского типа Вяземский, раньше обитал в центре реабилитации «Утес». Но теперь ему нужно больше места для восстановления и охоты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В вольерах «Утеса» невозможно проводить реабилитацию сразу двух тигров, если у кого-то из них есть травмы. А у перевезенного тигра они есть: застарелый перелом лапы и отсутствующая когтевая фаланга. Он сильно хромает, даже набрал лишний вез из-за невозможности охотиться.

Поэтому было решено перевезти хищника в более просторный центр. В Алексеевке он сможет восстановить работоспособность лапы, так как не будет стеснен маленьким вольером. Специалисты надеются, что он все же сможет выздороветь, хотя точных прогнозов пока нет. Тигру предстоят длительные охоты на большой площади.

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