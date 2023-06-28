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Владивосток28 июня 2023 7:58

Табло, кондиционер, аппарели: автопарк общественного транспорта ждут обновления

На дороги Владивостока выйдут четыре новых автобуса
Дарья ИЩУК
Внутри новых автобусов есть все необходимое для комфорта пассажиров.

Внутри новых автобусов есть все необходимое для комфорта пассажиров.

Фото: Администрация Владивостока

Автотранспортная компания «Самокат» во Владивостоке закупила четыре новых автобуса большого класса. Уже на этой неделе машины выйдут на маршрут №17. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Президент Ассоциации автотранспортных компаний Владивостока Игорь Кравцов рассказал, что это не первая партия таких автобусов, которые они приобрели. В прошлом году автопарк пополнился еще 8 транспортными средствами.

«Эти модели пассажирского транспорта очень хорошо зарекомендовали себя. Низкопольные двухдверные автобусы удобны для пассажиров, просторны, зимой в них тепло, летом работают кондиционеры. В таких машинах также приятно работать и водителям, да и техническая служба не нарадуется», – отметил Кравцов.

Внутри новых автобусов есть электронные табло, камеры видеонаблюдения, места для инвалидов и детских колясок, а также откидная аппарель (аналог пандуса, чтобы жители с ограниченными возможностями могли без трудностей попасть в автобус).

В этом году планируется заменить еще часть автобусов среднего класса на маршрутах 16ц и 16к.

«Обновление парка общественного транспорта – важная задача для администрации города. Только в прошлом году компании-перевозчики закупили для городских маршрутов более 100 новых автобусов, причем 66 из них – большого класса. В этом году обновление продолжается», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

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