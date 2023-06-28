Табло, кондиционер, аппарели: автопарк общественного транспорта ждут обновления

Внутри новых автобусов есть все необходимое для комфорта пассажиров. Фото: Администрация Владивостока

Автотранспортная компания «Самокат» во Владивостоке закупила четыре новых автобуса большого класса. Уже на этой неделе машины выйдут на маршрут №17. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Президент Ассоциации автотранспортных компаний Владивостока Игорь Кравцов рассказал, что это не первая партия таких автобусов, которые они приобрели. В прошлом году автопарк пополнился еще 8 транспортными средствами.

«Эти модели пассажирского транспорта очень хорошо зарекомендовали себя. Низкопольные двухдверные автобусы удобны для пассажиров, просторны, зимой в них тепло, летом работают кондиционеры. В таких машинах также приятно работать и водителям, да и техническая служба не нарадуется», – отметил Кравцов.

Внутри новых автобусов есть электронные табло, камеры видеонаблюдения, места для инвалидов и детских колясок, а также откидная аппарель (аналог пандуса, чтобы жители с ограниченными возможностями могли без трудностей попасть в автобус).

В этом году планируется заменить еще часть автобусов среднего класса на маршрутах 16ц и 16к.

«Обновление парка общественного транспорта – важная задача для администрации города. Только в прошлом году компании-перевозчики закупили для городских маршрутов более 100 новых автобусов, причем 66 из них – большого класса. В этом году обновление продолжается», – отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

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