Дальневосточная кухня, лучшая песня и «улица мастеров»: как Владивосток очередную годовщину отметил

Городу у моря 163 года. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Владивостоку 2 июля стукнуло 163 года. И хотя отмечать дату начали еще 30 июня, главные события состоялись в минувшее воскресенье. Празднование прошло во всех районах города, так на сопке Бурачка гостей праздника ждали спортивные тренировки на свежем воздухе, выставка эксклюзивных автомобилей и шоу-каров. Ценители необычной музыки смогли насладиться волшебным звучание редких инструментов. Хэндпан, лепестковый барабан, кахон, бубен – многие не слышали эти названия, а зря! Основные мероприятия, конечно, развернулись на набережной Спортивной гавани. Это и концерты, и мастер-классы, спортивные состязания, различные конкурсы. Погода, к счастью, побаловала, да и обошлось без сюрпризов в виде ливней. Репортаж со дня рождения дальневосточной столицы – в материале «КП - Владивосток».

Отличная локация для фото. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Олимпийская зарядка

Портовый город у нас спортивен. Утренняя зарядка с участием заслуженных мастеров спорта и олимпийских чемпионов началась к 10 утра. Под ритмичную музыку к гимнастике и танцам присоединились и взрослые, и дети.

У гостей и жителей Владивостока была уникальная возможность получить значок ГТО. Самые смелые и активные подтягивались на высокой перекладине, отжимались, выполняли прыжок в длину и наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. На площадке также развернулись фиджитал-игры, джампинг фитнес, трикинг, но особое внимание гостей праздника привлек силовой экстрим с показательным выступлением атлетов, которые состязались в нестандартных силовых упражнениях: например, тягали кеги, тренировали перенос штанги.

«Наш Владивосток – молодой, активный и перспективный. И в этом он является полным отражением его жителей – таких же энергичных, целеустремленных и смелых. Своими маленькими и большими достижениями вы украшаете Владивосток, делаете вклад в его развитие. В этот день я хочу выразить благодарность всем жителям, кто неравнодушен к настоящему и будущему Владивостока. Кто каждый день трудится на его благо, делает его краше, комфортнее и привлекательнее», – подчеркнул глава администрации города Константин Шестаков.

Повсюду звучала музыка. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Разнообразный Владивосток

Не менее интересные мероприятия развернулись в павильонах набережной, где умелые рукодельники проводили творческие мастер-классы: обучали оригами, изготовлению игрушек из бумаги и лодочек с мотором. Также в рамках фестиваля морского гребешка «На гребне!» работали фуд-корты. С 12:00 до 19:00 именные шефы ресторанов города проводили мастер- классы по приготовлению морепродуктов.

«Спасибо огромное организаторам, администрации нашего города. Порадовал, не только праздник, но и отличная погода. Детям было интересно. Побывали на разных локациях. Впечатлили, конечно, кулинарные мастер-классы», – рассказала 25-летняя Алена Д.

Для любителей интеллектуальных игр работала площадка с играми в шашки и шахматы. Каждый желающий мог сыграть партию, поучаствовать в викторине и получить ценный приз.

Певица Ёлка. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В 14:00 всех ждал концерт с участием творческих коллективов города. Не обошлось и без конкурсов. На Спортивной набережной подвели итоги городского конкурса лучшей песни о Владивостоке. Ей стала композиция «Портовый принц». Победительница Анна Лисичкина получила диплом и сертификат на сто тысяч рублей от мэра Владивостока Константина Шестакова. Ее клип продемонстрировали на церемонии награждения. А в 19:00 на стадионе «Динамо» стартовали первые международные спортивные игры «Дети Приморья». Хейдлайнером праздничного вечера стала певица Ёлка, исполнившая свои популярные песни – кстати, Елизавета Иванцив отметила свой настоящий день рождения 2 июля. Завершился концерт праздничным салютом.

Празднование прошло во всех районах города Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

«Мы не местные. Приехали к вам с Хабаровска Нам можно сказать вдвойне повезло. Концерт посмотрели, поучаствовали в мастер-классах. От всей души хотим поздравить владивостокцев с этим замечательным праздником. Желаем благополучия и процветания вашему городу», – рассказали гости из соседнего региона, пара Евгения и Игорь К.

Праздничный салют. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

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