«Город стал действительно выдающимся»: как изменился Владивосток – мнения

Владивосток отметит свой 163-й день рождения. Фото: Вадим ПОПОВ

Уже в это воскресенье, 2 июля, Владивосток отметит свой 163-й день рождения на набережной Спортивной гавани. За все время существования город прошел огромный путь от поста до столицы Дальнего Востока, поэтому отметят очередную годовщину с размахом: администрация подготовила концертную программу, приедет звезда эстрады Елка. В преддверии важного праздника мы спросили у выдающихся жителей о том, каким они видят любимый город. Об этом и программе мероприятий в честь Дня города – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Самое значительное изменение города за последние 10 лет?

Аврора Римская – криминалист и старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю. О Владивостоке она всегда говорит с особой любовью:

– За последние десять лет наш город превратился в настоящий современный мегаполис с красивы благоустроенным площадками для отдыха. Но самое значимое изменение, на мой взгляд, это появление Золотого и Русского мостов.

Аврора Римская. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Сооснователь и главный архитектор бюро Concrete Jungle Феликс Машков непосредственно участвует во многих изменениях города. Он рассказал, с каким вектором подходит к благоустройству:

– Изменился ряд важных вещей, появился более централизованный подход к благоустройству, выросло целое поколение архитекторов и авторов, строителей, целая экосистема, которая занимается именно благоустройством, созданием комфортной городской среды, общественных пространств. Выше стал уровень архитектуры в целом.

Анастасия Слободчикова – известный в крае и даже среди зарубежных гостей города блогер, приморская «русалка». Она часто снимается в живописных местах Владивостока, поэтому знает самые разные стороны города:

– Во Владивостоке постоянно происходят изменения и, возможно, я не придаю этому большого значения. Но сегодня, когда ехала по объездной дороге мимо Патрокла, увидела, как масштабно развивается новый район города. Меня удивило, что так быстро появляются высотки, и они такие яркие и красивые. Настроение улучшилось!

Феликс Машков. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– А что можно изменить во Владивостоке, чтобы сделать его лучше?

– Я думаю, Владивосток прекрасен в том виде, какой у него сейчас, поэтому ему не нужно добавлять что-то еще, всего здесь хватает, – считает Аврора Римская.

– У меня есть сейчас такой тезис, который часто повторяю, и однажды, надеюсь, закончу повторять: Владивосток легко сделать выдающимся, но сложно сделать удобным. Рельеф также накладывает большие ограничения на передвижение пешком, на общественный транспорт, на улично-дорожную сеть. Городу немного хватает серьезной инфраструктурной работы с точки зрения пешеходной доступности, общественного транспорта. Однако мастер-планом развития Владивостока предусмотрен ряд шагов, и я уверен, все получится, – отметил Феликс Машков.

– Мне бы хотелось, чтобы улучшили тротуары и сделали ниже бордюры, так как на самокате сложно передвигаться. Возможно, это оптимизирует движение для «самокатчиков». Я просто очень люблю самокаты, – добавила Анастасия Слободчикова.

Анастасия Слободчикова. Фото: Татьяна Ходова.

– А какое у вас любимое место в городе?

– Во Владивостоке много красивых и интересных мест, но мое любимое – остров Русский. Он находится в черте города, далеко от суеты, здесь можно насладиться природой, особенно морем, дышать свежим воздухом и самое главное – отдыхать от шума и восстановить силы после рабочих будней, – рассказала редакции Аврора Римская.

У Машкова любимым местом оказался Минный городок:

– Все, что мы перечислили, важно, но Владивостоку очень сильно нужна локация, которая выполняла бы роль центрального парка города, хотя бы приближенное к тому, что он должен делать. В Минном городке просто невероятное количество пешеходов, порядка 100 тысяч человек, большое сообщество, есть личный потенциал, и это история города.

У Анастасии Слободчиковой любимым местом оказалась Федерация зимнего плавания Дальнего Востока. Впрочем, ее деятельность неразрывно связана с этим учреждением:

– Я всем сердцем люблю это место. Выражаю огромную благодарность городу и основателям этого клуба за потрясающую возможность получать удовольствие от нашего моря круглый год! И за возможность быть здоровой!

Во Владивостоке много красивых мест, которые любят жители. Одно из таких – Спортивная набережная. Именно там пройдут мероприятия, посвященные Дню города.

А 1 июля в 10:00 жителей и гостей города приглашают на массовую утреннюю зарядку с участием заслуженных мастеров спорта и абсолютных олимпийских чемпионов.

– В День города Владивосток покажет свою молодость, энергию, волю и стремление к результатам, достижениям, рекордам, - отметили в пресс-службе мэрии.

После спортивного начала дня приморцев с 11:00 до 15:00 от пляжа «Юбилейный» до спорткомплекса «Олимпиец» будут ждать самые разные площадки площадки. Спортивные федерации проведут показательные выступления, а известные спортсмены – мастер-классы. Также гостей праздника ждут эстафеты и конкурсы.

С 14:00 до 19:00 на площадке у фонтана пройдет дневная концертная программа. Выступят творческие коллективы и исполнители Владивостока, а также приглашенные администрацией артисты.

В акватории Спортивной гавани будут организованы заплывы на открытой воде и соревнования на сапах.

Также можно будет оставить свой след прямо на стенах любимого города. С 10:00 до 20:00 пройдет фестиваль граффити в общественном пространстве «Сопка Бурачка».

О подробной программе в другие дни праздника «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала. Обязательно прочтите, чтобы не пропустить самое интересное!

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