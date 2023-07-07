«День Валентина финансово раскручен»: клирик храма – о секретах крепкой связи и Дне семьи, любви и верности

8 июля мы отмечаем день памяти преподобных Петра и Февронии Муромских. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День Петра и Февронии Муромских отмечается 8 июля. Это празднество часто называют нашим ответом Дню святого Валентина. Именно к нему приурочили День любви, семьи и верности. Семья – основа общества, не случайно в честь нее появляются торжества. Об истории и обычаях праздника и о семейных ценностях поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» с иереем Дионисием Гордеевым, клириком Казанского храма города Владивостока, преподавателем кафедры теологии в ДВФУ. Подробности – в нашем материале.

– Почему важен День семьи, любви и верности?

– Современные средства информации, будь то соцсети или кино, часто показывают нам всевозможную свободу во взаимоотношениях мужчин и женщин, а также различные перипетии. Но они всегда легко сходятся и расходятся. В таких отношениях нет исполнения библейских заповедей, в том числе и не создается семья как ячейка общества. Нет тех нравственных настроек, которые должны быть в каждом обществе.

Отец Дионисий Гордеев. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Почему мы празднуем этот день именно 8 июля?

– В эту дату отмечаем день памяти преподобных Петра и Февронии Муромских. Эти святые были прославлены на Макарьевском соборе в 1548-м, когда правил Иван Грозный. И собор духовенства постановил, что в этот день необходимо прославлять Муромских чудотворцев. И с этого года их память входит в церковный календарь нашего Отечества. Раньше они отмечались не очень торжественно, но в последние годы, примерно с 2008-го, уровень служб возрастает. Все больше храмов появляется в честь этих святых.

– Чему можно поучиться у Петра и Февронии?

– Феврония была из простого народа. Но наши князья не считали зазорным брать себе в жены из народа. При этом бояре во время бунтов предлагали ей шелка и золото, чтобы она уехала, а они бы нашли князю более подходящую пару. На что Феврония сказала: «Вы можете оставить все богатства себе, вы можете оставить даже княжеский двор, но я заберу самое ценное – моего супруга». Житие Петра и Февронии Муромских формирует взгляд, что супруг – это сокровище и достояние, какой бы он ни был.

– А что является символом этого праздника?

– Не так давно в Муроме объявили, что символом является ромашка. Незатейливый цветок, есть разные толкования о нем. Ромашка напоминает солнышко. И этот позитивный цветок подчеркивает солнечное настроение этого дня.

– Чего, по вашему мнению, точно нельзя делать в День семьи, любви и верности?

– Я бы порекомендовал отказаться от рабочей суеты и провести время с семьей, прогуляться с ними, поговорить по душам. А если есть желание, то приглашаю посетить богослужение, потому что будут звучать уникальные тексты. Мы будем молиться о том, чтобы Господь укрепил семьи.

– Стоит ли избегать ссор и конфликтов в этот праздник?

– Вообще всегда стоит избегать ругани. Когда я предложил людям прогуляться и побеседовать по душам, то я имел в виду, что надо слышать друг друга и понимать. Иногда бывает так, что люди в браке не стали друзьями и единомышленниками. Важно уметь выслушать своего партнера, попытаться понять его точку зрения, желания, планы. А мы часто избегаем общения, сидим в ноутбуках, телефонах. И вся семья оказывается по углам. Побудьте вместе.

– Можем ли мы сказать, что этот праздник не мужчины и женщины, а именно семьи, в том числе родителей?

– Во-первых, в священном писании говорится конкретно, что уйдет мужчина от родителей своих и уйдет он к жене. Все-таки сердце и душа семьи – это мужчина и женщина, а дети – плод их любви, а не самоцель. Как-то родители отошли на второй план. Естественно, они тоже члены семьи, но посмотрим на ромашку: в центре у нас мужчина и женщина, а лепестки – остальные члены семьи.

– Почему День семьи, любви и верности все же не такой популярный, как тот же День святого Валентина?

– Думаю, что День святого Валентина более финансово раскрученный. Про него снято много фильмов, везде его тематика. Тут акцент выстраивается на первичном этапе знакомства. А в День семьи, любви и верности необходимо говорить уже о семье, о том, что ее надо сохранять и беречь. Это работа, труд, придется от чего-то отказываться. А кому приятна работа порой? Но к семье нужно стремиться, ее надо любить.

– Что вы пожелаете нашим читателям в День любви, семьи и верности?

– В венчальных иконах есть такой фрагмент, когда Спаситель держит раскрытой Евангелие и произносит речь: «Новую заповедь дарую вам – да любите друг друга». Помогайте друг другу, поддерживайте. Если вам трудно – придите в храм, помолитесь, почитайте житие Петра и Февронии, поучитесь у них.

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