Держите питомцев дома: по улицам приморского поселка разгуливает полосатый хищник

Охотнадзор занимается поисками зверя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье в Надеждинском районе объявился опасный хищник. Амурского тигра с добычей в зубах снял на камеру один из жителей. Специалисты охотнадзора побывали на месте и ищут следы полосатого зверя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тигра с собакой в зубах заметили в поселке Раздольное. Видео поделился владелец пса, который очень эмоционально отреагировал на появление зверя. На кадрах хищник со своим трофеем спокойно уходить прочь.

Как рассказали VL.RU, на месте побывали сотрудники охотнадзора. По словам первого замминистра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексея Сурового, решение об отлове тигра будет принято лишь тогда, когда его найдут. Специалисты установят фотоловушки, жителей поселка просят держать своих питомцев в домах, а также не пытаться идти по следам хищника.

Сотрудники охотнадзора не исключают того, что тигр охотился на собаку не специально. Они предполагают, что он проходил мимо поселка и решил прихватить с собой добычу, прежде чем уйти.

Не первый раз полосатые хищники пугают своим присутствием жителей края. Зимой этого года тигр терроризировал три приморских района, но впервые дал о себе знать еще в 2022. В итоге его пришлось переселить подальше от населенных пунктов в Красноармейский район.

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