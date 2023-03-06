Поймали его в ночь на 2 марта. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Амурского тигра, который на протяжении года разгуливал возле нескольких населенных пунктов на севере Приморья и убивал собак, выпустили в дикую природу. Ветеринары убедились, что у него нет истощения и каких-либо травм. Теперь он будет жить далеко от легкодоступных питомцев и не станет беспокоить местных жителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказал первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый, для хищника специально выбрали место, где обитает много копытных животных и нет других самцов тигра. Переселили его в Красноармейский район подальше от населенных пунктов.

По словам генерального директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, не исключено, что другой тигр или хищник, например, медведь, вновь начнет разгуливать по улицам местных сел.

– Это будет происходить до тех пор, пока есть условия, которые провоцируют выход хищников к населенным пунктам, пока главы не наведут порядок на территориях, за которые они в ответе, а местные жители не начнут заботиться о своем имуществе и более ответственно относиться к окружающему их миру. При этом, конечно, это не снимает с госохотнадзора обязательств своевременно избавлять людей от «страха» перед дикими животными.

Ветеринарный осмотр. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Впервые тигр дал о себе знать еще в 2022. С января по июнь он не чаще раза в месяц наведывался в несколько сел, расположенных на стыке границ трех районов на севере Приморья. За прошлую зиму хищник задавил 27 собак: 11 – в Знаменке, 8 – в Звенигородке, 6 – в Гоголевке, по одной в Дальнереченском городском округе и в селе Речное. Специалисты центра отметили, что не у всех животных были хозяева.

Ловушки, которые устанавливали инспекторы группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком, не действовали на тигра, он постоянно их обходил, а после не приближался. С наступлением тепла зверь самостоятельно покинул окрестности населенных пунктов, но вернулся зимой 2022/2023 года. К концу февраля он убил еще шесть собак в Знаменке и одну в Речном.

В ночь на 2 марта в четырех километрах от Знаменки тигр все-таки попался в одну из ловушек инспекторов. Ветеринарный осмотр показал, что хищник старше пяти лет, а весит он больше среднего – 200 килограммов.

– Таких здоровых, в прямом и переносном смыслах, тигров в центр реабилитации еще не доставляли. Для взрослых животных попадание в вольер – это всегда риски, поэтому было принято решение выпустить его обратно в лес, – прокомментировал Сергей Арамилев.

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