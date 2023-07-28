Семейный парк за 100 миллионов рублей построят в Приморье

Территорию больше двух гектаров комплексно благоустроят. Фото: правительство Приморья.

Одним из лидеров всероссийского конкурса благоустройства регионов Дальнего Востока стал проект жителей Лесозаводска. Сквер «Планета» и парк «Ружино» должны стать современным общественным пространством, посещать которое будет интересно и взрослым, и детям. На реализацию идеи выделят 100 миллионов рублей из федерального бюджета.

Проект благоустройства в Лесозаводске, можно сказать, разрабатывали всем городом. В какой-то момент в обсуждении приняли участие больше 5000 человек. Благодаря неравнодушному отношению местных жителей удалось создать интересную концепцию, которая и победила в конкурсе. Естественно, что и воплощать идею в жизнь будут с учетом мнения горожан.

Сам парк удобно расположен – находится близко к микрорайону. Благодаря деревьям в летний зной можно укрыться от солнца, а зимой растения защищают территорию в 2,3 гектара от продувания.

Согласно проекту, планируется строительство комфортной и многофункциональной городской площадки, с амфитеатром, кафе и даже небольшой библиотекой. В центре парка расположится многоуровневая скамейка – необычное место для встреч и общения. А для юных жителей города построят современную детскую площадку.

«Сквер станет уютным местом как для детей и молодежи, так и для людей преклонного возраста, которые смогут здесь посидеть и отдохнуть в тишине. Не зря несколько тысяч горожан высказались за преображение этого общественного пространства», – отметила заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

«КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала о всероссийском конкурсе по благоустройству, участниками которого на Дальнем Востоке стали малые города с населением до 250 тысяч человек. В Приморье помимо Лесозаводска лучшими оказались проекты из Спасска-Дальнего, Большого Камня, Лучегорска, Кавалерово, Арсеньева и Новошахтинска. Также редакция подробно писала о сквере «Зазеркальный» во Владимиро-Александровском. На модернизацию общественных пространств участникам-победителям государство выделит 650 миллионов рублей.

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