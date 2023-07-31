7 тысяч «тигрят»: как в Уссурийске отпраздновали День Тигра

Настоящий тигриный карнавал. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Уссурийск отпраздновал День тигра 29 июля. Чествовать хозяина тайги пришли около семи тысяч жителей и гостей города всех возрастов. Дети и взрослые рисовали на лицах мордочки полосатого хищника, повсюду мелькал оранжевый цвет, а кульминацией праздника стал тигриный парад. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Поздравить приморцев с этим значимым событием приехал губернатор Олег Кожемяко. Глава выступил с торжественной речью, а также вручил Благодарности жителям Приморья, внесшим свой вклад в его социальное и духовное развитие.

Юные жители края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

«Хозяин тайги, полосатый хищник – один из значимых символов нашего края, и мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы его популяция не только сохранилась, но и приумножилась. Сохраняем кормовую базу, делаем новые подкормки, боремся с браконьерами, и эти 600 особей тигров, проживающих в нашей тайге, чувствуют себя привольно», – отметил глава края.

Олег Кожемяко. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

После торжественной части всех гостей мероприятия ждало костюмированное шествие, музыкальные номера, мастер-классы, конкурсы и возможность приобрести что-нибудь на ярмарке продукции приморских муниципалитетов.

На мероприятии выступили творческие коллективы. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Напомним, в тот же день президент России Владимир Путин поздравил приморский Центр «Амурский тигр» с 10-летним юбилеем.

«Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны.

Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности «хозяина амурской тайги», обеспечения безопасной среды его обитания. Развивается инфраструктура заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, совершенствуется профильное законодательство. Этот безусловный успех стал возможным благодаря кропотливому, неустанному труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтеров и, конечно, энергии, энтузиазму и подвижничеству многих неравнодушных людей», – говорится в сообщении.

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