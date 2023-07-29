Владимир Путин поздравил приморский Центр «Амурский тигр» с 10-летним юбилеем

29 июля исполнилось 10 лет со дня образования Центра «Амурский тигр». Фото: пресс-служба организации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Центр «Амурский тигр», созданный по его инициативе 10-лет назад Русским географическим обществом, с юбилеем. Глава государства поблагодарил сотрудников приморской организации за вклад в сохранение популяции редких хищников.

Пресс-служба Центра поделилась текстом телеграммы от Президента. Пприводим выдержку.

«Центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра, ареал которого сосредоточен преимущественно на территории нашей страны.

Отрадно, что за прошедшие годы совместными усилиями удалось добиться ощутимых результатов в деле сохранения и увеличения численности «хозяина амурской тайги», обеспечения безопасной среды его обитания. Развивается инфраструктура заповедников, национальных парков и служб охотнадзора, совершенствуется профильное законодательство. Этот безусловный успех стал возможным благодаря кропотливому, неустанному труду ученых-биологов, экологов, краеведов, волонтеров и, конечно, энергии, энтузиазму и подвижничеству многих неравнодушных людей», – говорится в сообщении.

«КП-Владивосток» неоднократно рассказывала о деятельности Центра и его обитателях. В этот праздничный день редакция присоединяется к поздравлениям и желает природоохранной организации успехов и процветания.

Стоит отметить, что 29 июля большой праздничный фестиваль в честь тигров состоялся в Уссурийске.

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