В Китай, да без визы: официально разрешены групповые поездки в Поднебесную из Приморья

КНР готова принимать российские туристические группы. Фото: КП – Владивосток

Наконец-то дождались. Спустя три года после эпидемии Covid-19 разрешили групповые поездки в Китай без визы. Об этом вечером 1 августа сообщило Минэкономразвития. КНР готова принимать российские туристические группы, пора доставать загранпаспорт, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На сайте ведомства в разделе «Международный туризм» опубликован список туристических организаций, которые имеют право запускать групповые поездки в Поднебесную. Среди них «Аякс-Тур», «Влад Сити», «Восток Интур» и другие.

«Российский турбизнес, планирующий продавать групповые туры, может получить четкие инструкции о порядке взаимодействия с пограничной службой и органами координации. А также узнать, как заполнять документы, как их сверять, как пересекать границу и как принимать китайских туристов», – сообщили в ведомстве.

Когда-то для жителей Приморья поездки в Китай были такой же обыденностью, как посещение дачного участка. В соседнюю страну ездили отдохнуть, прикупить дешевых товаров, просто посмотреть на культуру, отличную от европейской. А встречный поток китайских туристов обеспечивал многих жителей края рабочими местами и доходами. Кажется, все постепенно возвращается на свои места.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о запуске электронной визы и напомнила, как свои границы Китай «приоткрыл» только в январе 2023 года. Правда тогда эту возможность предоставили только для своих граждан и тех иностранцев, которые решили посетить страну по делам. А дальше – больше. С 6 февраля жители КНР смогли приезжать в Россию, а с 15 марта Поднебесную по визам смогли посещать и российские туристы.

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