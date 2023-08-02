Житель Находки попытался поджечь городской военкомат

Случаи поджогов военкоматов участились. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Находке в ночь на 2 августа неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в окно военкомата. Источник сообщил редакции, что никто не пострадал и довести дело до конца он не смог. Что сподвигло его на этот поступок, выясняют сотрудники ФСБ. В ведомстве редакции «Комсомольской правды - Владивосток» подтвердили информацию – сейчас проводится проверка.

На данный момент известно, что здание не загорелось, помощь сотрудников МЧС не потребовалась. Самого нападавшего уже задержали. Примечательно, что за последние несколько дней, это не первый случай по стране. Почти все поджигатели твердят, что стали жертвами телефонных мошенников. Относится ли к их числу житель Находки, пока неясно.

Известно, что аферисты звонят с незнакомого номера, представляются сотрудниками банка, полиции или оперативниками ФСБ. Мотивы «сказки» классические: ваши деньги вот-вот украдут, давайте действовать! Или же: только вы можете достать важные документы, касающиеся национальной безопасности, не оставайтесь в стороне! Вот только добавляется интересная деталь, наивным людям предлагают поучаствовать в операции по поимке негодяев. И, конечно же, злоумышленники организовали свою базу в военкомате.

Кому это выгодно, и для чего это делается? Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев рассказал нашим московским коллегам, что география таких мошеннических колл-центров сейчас расширилась. Они могут быть не только на территории Украины. Действуя в интересах киевского режима, могут выполнять задачи и на территории Евросоюза.

«Что-то серьезное учинить они не в состоянии. Они заинтересованы в нагнетании нервозной обстановки и паники. Любой специалист понимает, что от поджога военкомата не будет ни жарко, ни холодно. И да, они будут пытаться организовывать более серьезные операции, но для этого нужны люди на месте. Однако если это серьезный объект, то тут человек подготовлен, он не поведется на мошеннические уловки. Поэтому это такие истерично-бестолковые действия», – поделился эксперт.

Но действительно ли существуют некие телефонные мошенники-террористы или их выдумали сами поджигатели военкоматов, предстоит разобраться правоохранительным органам. Практика показала, что все вандалы говорят практически одно и то же. 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь военного комиссариата, а потом принялся таранить ворота на машине. Когда его поймали, объяснил, что в мессенджере ему написал сотрудник ФСБ. Голос на том конце трубки сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины.

В Воронежской области зажигательную смесь в военкомат бросила 24-летняя учительница истории. Ей позвонил якобы сотрудник «Центробанка» и заявил, что неизвестные оформляют на нее кредит. Но успокоил, предупредил, что позвонят правоохранители. И те позвонили, направили с огненным подарочком «куда надо».

Всем этим людям, даже если они действительно стали жертвами мошенников, придется предстать перед законом. А это минимум – часть 2 статьи 167 «Умышленная порча чужого имущества путем поджога». До пяти лет лишения свободы. А если вменят терроризм, или пособничество терроризму, там и пятнадцать лет – не предел.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке неизвестные подожгли военкомат и пытались снять это на видео. Тогда речи о мобильных аферистах не было, но незадолго до этого кто-то обещал в социальных сетях щедрое вознаграждение за подобное деяние. В подтверждение оплаты они просили отправлять им видеозаписи нападений.

Кстати, один из поджигателей уже предстал перед законом. Во Владивостоке полицейские задержали пособника украинских националистов. «Диверсант» поджег деревянный военкомат на Уборевича, 23. Как рассказали источники «КП» в полиции, свой поступок он объяснил острой нуждой в деньгах, ведь сильно проигрался в онлайн-казино.

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