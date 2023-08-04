Приморские ученые выяснили пол застенчивого леопарда

Пятнистое семейство. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Ученые приморского нацпарка «Земля леопарда» наконец-то смогли подтвердить свои догадки о том, что редко появляющийся в объективах камер леопард под номером Leo99F, является самкой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на дирекцию заповедников «Земля леопарда».

Леопард под номером Leo99F попал на фотографию с двумя годовалыми детенышами. До этого снимка ученым не был точно известен пол реддкой пятнистой кошки, но благодаря фото с потомством у них не осталось сомнений, что это самка.

Фотографию получили с помощью профессиональной фотоловушки, которую установил победитель престижного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020 Сергей Горшков при поддержке гидов «Земли леопарда».

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, которого переселили в Уссурийский заповедник, обрел имя.

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