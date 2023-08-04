В пострадавшем от дождей районе на севере Приморья ввели режим ЧС

Жителям села Иннокентьевка доставляют необходимые продукты. Фото: мин ГОЧС.

В одном из пострадавших от непогоды районов в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Режим ЧС ввели в Дальнереченском муниципальном районе. По информации пресс-службы правительства, наблюдается спад воды, а рабочие готовятся к восстановлению дороги. И все же для легковых автомобилей закрыт проезд по трассе Дальнереченск – Ариадное (74-78 километр) и в село Зимники. Пробраться сквозь последствия стихии может только техника повышенной готовности. Спасательные службы оказывают всю необходимую помощь местным жителям.

В Красноармейском округе объявили режим повышенной готовности. Проезд в направлении поселка Востока восстановлен, для ремонта дороги к селу Мельничное направили технику. Однако добраться к селу Крутой Яр по-прежнему невозможно. Отрезанным от транспортного сообщения жителям спасатели доставили хлеб и почту.

Ремонтные работы в Красноармейском округе. Фото: Правительство Приморского края

Дождь размыл дорожное полотно и в селе Иннокентьевка. Как ранее писала «Комсомолка», в ночь на 4 августа из-за дождя пострадала дорога перед мостом на 5-м километре трассы Глазовка – Иннокентьевка. В образовавшийся разлом провалилась машина, но ни водитель, ни пассажир не получили никаких ранений.

По информации краевого правительства, подрядчик уже приступил к восстановлению дорожного полотна, однако 236 частных домов и 625 жителей по-прежнему отрезаны от транспортного сообщения.

Ремонт моста в селе Иннокентьевка. Фото: АО «ВСК №1».

«Бригада рабочих находится на месте размывов. Работает техника: 10 самосвалов, три экскаватора, бульдозер. Определен карьер для забора грунта. Вода спадает. К ночи планируем восстановить проезд», – поделилась директор компании-подрядчика «ВСК №1» Ирина Власкина.

Тем временем после обрушения моста Следственный комитет Приморья организовал доследственную проверку по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В качестве наказания по данной статье грозит штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года или трехмесячный арест.

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