Возможен подъем уровня вооды и выход рек из берегов. Фото: Олег УМАРОВ

После жаркой и душной погоды в Приморье снова начался сезон дождей. Погоду в крае определяют фронтальные разделы циклона. 5-6 августа Примгидромет объявил новое штормовое предупреждения. Разгул стихии синоптики прогнозируют в субботу. Кстати, в начале рабочей недели на хорошую погоду тоже рассчитывать не стоит. В разных районах региона ожидаются дожди.

По прогнозам синоптиком, днем 5 августа в крае ожидается дождь, местами сильный 15 – 49 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Во Владивостоке и южной половине края прогнозируется 50 миллиметров осадков и более за полдня. В отдельной части региона ливень будет сопровождаться грозой, также усилится ветер до 13 – 18 метров в секунду.

– На большинстве рек Приморского края продолжится формирование и прохождение быстроразвивающихся дождевых паводков с подъемом уровня воды преимущественно на 0,6 – 2,6 метра. На реках и малых водотоках южной половины края 5 – 6 августа ожидаются резкие и интенсивные подъемы уровня воды до 3,6 метров. В условиях повышенной водности рек ожидаются выходы воды из берегов с затоплением пониженных территорий ливневым, склоновым, речным стоком. Создается угроза достижения критических отметок с подтоплением участков дорог, низководных мостов, хозяйственных объектов, – отметили синоптики портала «Примпогода».

Возможно подтопление низководных мостов, участков дорог и хозяйственных объектов. Наиболее паводкоопасными районами специалисты считают: Анучинский, Дальнереченский,Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Ольгинский, Партизанский, Уссурийский, Хасанский, Чугуевский, Яковлевский. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», из-за непогоды ввели режим ЧС в Дальнереченском районе, там размыло мост, затопило дороги и сельхозугодья. Проезд к населененным пунктам восстанавливают. Из-за подъема уровня воды режим повышенной готовности объявили в Красноармейском округе.

В начале следующей недели погода сильно не изменится. Вдоль восточного побережья будет вторгаться холодный гребень антициклона с Охотского моря, который обострит влияние фронтальных разделов. Поэтому в крае продолжатся дожди различной интенсивности. Во Владивостоке все службы обеспечения жизнедеятельности переведены в режим усиленной работы. Дорожники уже открыли крышки ливневой канализации, чтобы вода быстрее уходила с низменностей. В условиях непогоды местных жителей просят не покидать населенные пункты. Водителям же стоит учитывать дорожную обстановку и не парковаться рядом с большими деревьями и подпорными стенами, возможны обвалы, сходы грунта и другие ЧП.

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