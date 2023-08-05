Мужчина повел себя крайне непредусмотрительно. Фото: принтскрин видео.

Весьма необычный случай с рыбаком произошел в Приморье. Мало тоого, что мужчина поймал в пресной воде заморскую рыбу, редкую для местного климата, да и в целом она чаще водится в море, так еще и тропическая гостья укусила любопытного приморца. Справедливости ради отметим, сам напросился, не стоило так беззаботно трогать рыбу голым руками.

Как уверяет автор видео, все произошло на реке Сучан в Партизанском районе, недалеко от села Владиимиро-Александровское, больше известного как Буденовка. Фугу рыбак вытащил из сетей, расставленных на пеленгаса. Пребыванию на русской суше рыба явно оказалась не рада. Угрожающе раздувшись словно шар.

«Пришлось ждать пока успокоится, еле вытащил. Зубы, что у лошади», – поделился мужчина.

Ну как выяснилось, выводы были преждевременные. Рыба, оказавшаяся в опасности, стала всячески пытаться спасти свою жизнь. Беспечный мужчина был атакован.

Стоит отметить, что подобные встречи в Приморье происходят уже не в первый раз. Иглюбрюхов то и дело замечают в разных районах края. Важно напомнить, что многие виды фугу крайне ядовиты. Тетродотоксин – смертельно опасное вещество содержится не только во внутренних органах рыбы, но и в икре, в глазах и на коже. Так что трогать иглокожую представительницу тропиков – настоятельно не рекомендуем. Особенно, учитывая, что ее яд в 1000 раз сильнее цианистого калия. Ах, да, антидота не существует. Именно поэтому во многих странах мира готовить эту рыбу могуть только квалифированные повара, прошедшие специальный курс поготовки. Одно неверное движение – и гость отравился, согласитесь не лучшая слава для ресторана.

Что касается неудачной рыбалки на Сучане, мужчина повел себя крайне благородно, отпустил кусучую рыбу и даже помог выбраться с мелководья. Искренне надеемся, что с рыбаком все в порядке, но палец все же лучше показать врачу.

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