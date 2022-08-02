Этот вид фугу – северная рыба-собака. Фото: Елена ПОТИХА, Сихотэ-Алинский заповедник

Приморские акватории все чаще становятся райским местом для нетипичных гостей. В летний сезон специалисты отмечают интерес тропических рыб и мормлеков к региону: в этот раз иглокожую представительницу случайно выловили рыбаки в 200 метрах от берега. Все произошло в районе устья Серебрянки. Речь идет о рыбе фугу, многие знают, что японцы употребляют ее в пищу. Об очередной встрече с опасным существом, произошедшей 10 июля, сообщили в Сихотэ-Алинском заповеднике.

ЧЕГО ТУТ БОЯТЬСЯ?

Фото: Елена ПОТИХА, Сихотэ-Алинский заповедник

Фугу выглядит беззащитной (не на фото, а когда «мило» надувается), но верить этому не стоит. Яд рыбы в 1200 раз сильнее по действию по сравнению с популярным цианистым калием. Содержится тетродотоксин – смертельно опасное вещество – в ее глазах, коже, кишечнике и икре. Стоит отметить, антидота не существует. Чтобы напугать противника, фугу сильно раздувается. Она становится похожа на шар. Это возможно благодаря специальным мешкам в брюшной полости, которые рыба заполняет воздухом или водой. Более того, это уже вторая пойманная в Приморье тропическая рыба за месяц! Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», ранее фугу выловили рыбаки на мысе Тобизина. В сеть также попалась небольшая акула.

Добавим, что токсин рыба не производит сама. Она его получает через пищу от бактерий Pseudomonas, которые рыба перерабатывает в опасное вещество. В этот раз размер пойманного экземпляра составил 45 сантиметров. Вид, к которому относится эта фугу – северная рыба-собака.

Желтоперая рыба-собака. Фото: Елена ПОТИХА, Сихотэ-Алинский заповедник

– У этого вида удлиненное тело, в поперечном сечении оно округлое, шипиков на нём нет, кожа голая. Спинная и брюшная поверхности выгнуты, голова закруглена. Каждая ноздря имеет два отверстия, челюсти одинаковы по длине, – рассказали сотрудники.

ТРОПИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ ИДУТ НА СЕВЕР

По мнению специалистов заповедника, тепловодные рыбы идут с экспансией в северо-западную часть Японского моря. Сотрудники зарегистрировали уже 34 тепловодных вида, среди которых анчоусы, коносир, японский полурыл, лобана, скумбрия и спинорог.

– И надо согласиться, что эти южные мигранты придают особую пестроту северной ихтиофауне. Но, пожалуй, самой необычной находкой в наших северных водах являются представители рода лучеперых рыб – Такифугу, – поделились в Сихотэ-Алинского заповедника.

Летом 2021 года в Приморье на крючок попалась махи-махи. Это лучеперая тропическая рыба. Из-за повышенных температур в морской воде в регионе ловили акул и бесчисленное количество медуз. В 2012 году активность ядовитой рыбы фугу тоже была необычайно высокой.

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