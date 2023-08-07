Достигла опасных значений: главы приморских муниципалитетов доложили об обстановке в селах

Свет есть во многих населенных пунктах.
Фото: АО «Примавтодор»
После дождей, которые обрушились на Приморье, в ряде муниципалитетов сохраняется сложная паводковая обстановка. Шесть населенных пункта края по-прежнему отрезаны, рассказали в пресс-службе министерства ГОЧС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин, наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноармейском и Чугуевском округах – речная вода достигла отметок опасного явления. Отрезаны села Поляны и Мартыновы поляны в Дальнереченском районе, Фурманово в Ольгинском округе, Дерсу и Дальний кут в Красноармейском округе и Березовка в Чугуевском.
По словам глав муниципалитетов, в отрезанных селах достаточно продуктов и когда позволит обстановка, дорожники сразу же приступят к восстановлению проездов. По информации пресс-службы краевого правительства, свет есть почти во всех населенных пунктах, а по адресам, где он отсутствует, уже работают аварийные бригады.
Строители восстанавливают мост за Боголюбовкой, когда спадет вода на трассе Лукьяновка – Новополтавка, работы начнутся и здесь. К вечеру планируется отремонтировать проезд к Фурманово.
Глава Приморья Олег Кожемяко добавил, что правительство края выделит деньги для пострадавших районов, чтобы ликвидировать последствия буйства стихии и приготовиться к возможному новому удару.
Напомним, что непогода обрушилась на Приморье в ночь на 4 августа, больше всего пострадал север края. Так, в Лесозаводском округе после дождя обрушился мост в селе Иннокентьевка. В образовавшийся в сооружении разлом провалился автомобиль, но ни водитель, ни пассажир не пострадали. После ЧП было заведено уголовное дело, а глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования.
Из-за сильных дождей в Дальнереченском районе объявили режим ЧС, а в Красноармейском – повышенной готовности.
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