Не только приносит пользу, но и сближает: ярмарка приморских производителей объединила тысячи людей

Глава региона побывал на выставке достижений народного хозяйства Приморского края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Приморье славится своими достижениями в сфере фермерства и хозяйственной продукции. Но как сделать так, чтобы каждый желающий мог оценить вклад и умения каждого региона? Нашлось решение. Благодаря инициативе Олега Кожемяко этим летом впервые стартовала ярмарка продукции приморских муниципалитетов. Формат мероприятия так понравился людям на Дне рыбака в Подъяпольске, что уже на второй встрече, которая прошла в Уссурийске в День тигра, собрались тысячи приморцев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Каждый мог по достоинству оценить достижения народного хозяйства. К тому же особенное настроение событию придавала праздничная обстановка. Как забавно было наблюдать за людьми в оранжево-черную полоску, которые то и дело бродили мимо прилавков с сырами, травами, мясом и другими вкусностями. Получилась своеобразная охота по-приморски.

На выставке предоставили различную продукцию. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Глава региона и дальше планирует запускать такие мероприятия, дабы поддержать сельхозотрасли и приморских предпринимателей. Ведь, возвращаясь с ярмарки с баночкой настоящего меда, который сделан с любовью твоими земляками, начинаешь ценить то, что есть в твоих родных краях, и как-никак вкладываешься в развитие местного производителя. А ведь, казалось бы, просто пришел за вкусностями на ярмарку.

«Курс на Восток, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, дал Приморью уникальную возможность – обеспечить новое качество жизни. Край стал «парадными воротами», через которые наша страна взаимодействует, общается, торгует, устанавливает контакты с другими государствами. И приморцы уже ощущают на себе эффект от этих изменений. Новые рабочие места, предприятия, порты, развитие экономики – все это уже сегодня обеспечивает рост качества жизни для каждого жителя края. Мы здесь живем и вместе решаем, каким быть нашему краю. Мы вместе делаем Приморский край лучшим регионом нашей страны. Поэтому так важно, чтобы как можно больше людей знали о наших достижениях, а главное – о тех людях, которые стоят за нашими победами и успехами», – подчеркнул Олег Николаевич.

Несколько тысяч гостей праздника посетили павильоны, где были представлены достижения ведущих предприятий Большого Камня, Фокино и Шкотовского округа. На своеобразных витринах расположились мясные деликатесы, сыры, молочная продукция, свежие ягоды, мед и другие уникальные продукты нашего региона.

Кстати, на ярмарке позаботились не только о том, чтобы продемонстрировать свой качественный продукт, но и организовали развлекательную программу для самых маленьких жителей края. Хотя были и такие развлечения, которые пришлись бы по нраву и взрослым. Например, театр села Покровка дал людям возможность примерить на себя сценический образ, который только душа пожелает. Многим детям понравилась экспозиция, посвященная Новошахтинскому угольному разрезу. Миниатюрные игрушечные шахтеры, экскаваторы и минералы никого не оставили равнодушным.

Даже самые юные жители края нашли себе развлечение. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Так как мероприятие было приурочено ко Дню тигра, губернатор обратился с торжественной речью к гостям и жителям города.

«Хозяин тайги, полосатый хищник – один из значимых символов нашего края, и мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы его популяция не только сохранилась, но и приумножилась. Сохраняем кормовую базу, делаем новые подкормки, боремся с браконьерами, и эти 600 особей тигров, проживающих в нашей тайге, чувствуют себя прекрасно».

Праздник прошел замечательно. Всех гостей мероприятия ждали костюмированное шествие, музыкальные номера, мастер-классы и конкурсы. Дети и взрослые рисовали на лицах мордочки полосатого хищника, повсюду мелькал оранжевый цвет, а кульминацией праздника стал тигриный парад.

Также глава края отметил еще одних «Тигров», но не полосатых хищников, а добровольческий батальон из смелых бойцов, которые борются за мирное небо над головой.

«Мы по праву гордимся мужеством наших парней, склоняем головы перед погибшими. Память о них всегда останется в наших сердцах. И мы с вами должны сделать все, чтобы тыл давал возможности фронту жить и чувствовать себя уверенно. Мы строим жилые дома, строим новые порты, занимаемся развитием сельского хозяйства, делаем все, чтобы наш Приморский край был лучшим. Мы гордимся нашим Приморьем и уверены в его будущем!»

В крае действует ряд мер поддержки для военнослужащих и их семей. Например, с начала специальной военной операции на соцподдержку участников СВО и их семей было направлено 2,5 миллиарда рублей. Во Владивостоке также открылся и ведет прием граждан Центр поддержки участников СВО. Это филиал фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Добавим, что губернатор Приморского края совместно с депутатами Законодательного Собрания регулярно актуализируют меры поддержки на законодательном уровне.

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